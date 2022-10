Ontslag dreigt voor Bosz: Openda en co dienen vierde nederlaag op rij toe

Zondag, 2 oktober 2022 om 22:34 • Guy Habets

Peter Bosz moet serieus gaan vrezen voor zijn baan als trainer bij Olympique Lyon. Afgelopen week meldde het bestuur van de club nog dat er snel resultaten geboekt moesten worden, maar op bezoek bij RC Lens is dat zondagavond faliekant mislukt: 1-0. De thuisploeg, de nummer vier van de Ligue 1, wist de uitblinkende keeper Anthony Lopes pas diep in de tweede helft te kloppen en deed dat via Florian Sotoca vanaf de strafschopstip.

Na drie opeenvolgende nederlagen was het voor Bosz en Lyon zaak om zo snel mogelijk weer een driepunter aan het totaal toe te voegen. Met de uitwedstrijd bij Lens, die in Frankrijk bekend staat als l'Enfer du Nord', stond echter niet de eenvoudigste wedstrijd op het programma en dat bleek ook wel. Het fanatieke publiek in het Stade Félix Bollaert joeg hun jongens, waar voormalig Vitesse-spits Loïs Openda deel van uitmaakte, naar voren en l'OL werd teruggedrongen. Nicolás Tagliafico, de voormalig Ajacied, pakte ook voor rust al een kaart.

De tweede helft stond bol van de kansen voor Lens. Lopes hield het doel van Lyon echter met kunst- en vliegwerk droog en leek niet te kloppen voor de aanvallers van de gastheren. Tien minuten voor tijd moest de Portugees echter toch capituleren. Lens kreeg een strafschop te nemen na een handsbal van verdediger Thiago Mendes en Sotoca bleef koel vanaf elf meter: 1-0. In de slotfase probeerden de mannen van Bosz nog wel om een punt te redden, maar dat lukte niet en dus moet de Nederlandse oefenmeester vrezen voor zijn baan.

Peter Bosz in de problemen ??

Bosz begon met Lyon goed aan het nieuwe seizoen met vier overwinningen en één gelijkspel in de eerste vijf wedstrijden, maar de druk lijkt hem na vier nederlagen op rij nu te veel te worden. De doelstelling van Lyon dit seizoen is het bereiken van de top drie, maar na de nieuwe sof staat het slechts op de zevende plaats. De ex-trainer van Ajax, die nog over een contract tot het einde van het seizoen beschikt, staat sinds eind mei vorig jaar voor de groep bij Lyon.