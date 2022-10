Scorende Kostic en Milik verschaffen Allegri lucht bij winnend Juventus

Zondag, 2 oktober 2022

Juventus heeft zondagavond een gemakkelijke 3-0 zege kunnen boeken op Bologna. Voor rust was het ex-Groninger Filip Kostic die de ban wist te breken, waarna Dusan Vlahovic en Arkadiusz Milik de voorsprong wisten uit te breiden in het tweede bedrijf. Zodoende wist het elftal van Massimiliano Allegri drie broodnodige punten te pakken in de Serie A.

De druk op Juventus was hoog voor aanvang van de wedstrijd: in de eerste negen wedstrijden van het seizoen werd slechts twee keer gewonnen. Drie duels werden verloren, terwijl La Vecchia Signora al vier keer gelijkspeelde. Allegri begon tegen Bologna met Milik en Vlahovic als spitsenduo. Bij de uitploeg mocht Jerdy Schouten starten als spelverdeler, terwijl Joshua Zirkzee en Denzo Kasius het moesten doen met een rol als wisselspeler.

Een cadeautje ?? Bologna levert de bal zomaar in en in de counter is het Kostic die knap raak schiet voor Juventus, 1-0 ??#ZiggoSport #SerieA #JuveBologna pic.twitter.com/tVyVur4CeU — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 2, 2022

Na 24 minuten opende Kostic de score. Na dom balverlies van Bologna op het middenveld wist Vlahovic zijn landgenoot te bereiken. De Servische linkspoot schoot vervolgens knap raak vanuit een lastige hoek. Na een uur spelen was het Vlahovic zelf die de score mocht verdubbelen: een perfecte voorzet van Weston McKennie werd koelbloedig langs keeper Lukasz Skorupski gekopt: 2-0.

Na het tweede Turijnse doelpunt gaf Bologna de hoop op. Daardoor kon Milik tekenen voor het mooiste doelpunt van de avond. De voormalig spits van Ajax volleerde de bal randje zestien kiezelhard tegen de touwen aan. Door deze 3-0 zege staat Juve na acht wedstrijden op de zevende plek in de Serie A. Het gat met koploper Napoli bedraagt nog steeds maar liefst zeven punten.