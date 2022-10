Hevige kritiek op roulerende Alfred Schreuder in column: ‘Verkondigde onzin’

Zondag, 2 oktober 2022 om 21:51 • Wessel Antes

Willem van Hanegem vindt dat Alfred Schreuder na afloop van de 1-1 remise van Ajax met Go Ahead Eagles onzin verkondigde, zo zegt het clubicoon van Feyenoord in zijn wekelijkse column in het Algemeen Dagblad. Van Hanegem stelt dat Ajax amper kansen wist te creëren tegen de club uit Deventer, waar Schreuder aangaf dat het wachten was op de 2-0.

Van Hanegem snapt dat Schreuder weigerde toe te geven nerveus te zijn voor het Champions League-duel van dinsdag met Napoli, maar is het oneens met de analyse van de Ajax-trainer na afloop van de wedstrijd tegen Go Ahead. “Schreuder verkondigde wel onzin door te stellen dat hij tegen Go Ahead Eagles rustig op de 2-0 zat te wachten en zeker niet op de 1-1 van Eagles.”

“Dat was wat geweest, als Eagles kans op kans had gekregen in Amsterdam. En die Amsterdamse kansen op 2-0, ik heb ze nauwelijks gezien”, aldus de Kromme, die vindt dat de drang om te rouleren overdreven is. “Ze maken zichzelf allemaal iets wijs, nu dus ook in Amsterdam. Driemaal per week spelen is geen probleem, echt niet.”

Dinsdagavond neemt Ajax het in de Johan Cruijff ArenA om 21.00 uur op tegen Napoli. Van Hanegem denkt dat het duel tegen de Italianen lastig zat kan worden. “Napoli-thuis, met die rasvoetballer Kvaratskhelia aan de linkerkant, kan best eens de volgende teleurstelling worden voor Ajax.” De door Van Hanegem uitgelichte Khvicha Kvaratskhelia staat na zijn eerste tien wedstrijden voor Napoli op vijf doelpunten en drie assists.