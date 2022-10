Emmen vergeet te winnen en blijft in de degradatiezone hangen

Zondag, 2 oktober 2022 om 21:49 • Guy Habets

FC Emmen en sc Heerenveen zijn in hun onderlinge duel op De Oude Meerdijk niet tot scoren gekomen. De formatie uit Drenthe was de hele wedstrijd de bovenliggende partij en kreeg de meeste en de beste kansen, maar het scorebord gaf van begin tot eind 0-0 aan. Emmen laat daardoor na om afstand te nemen van de degradatiezone, terwijl Heerenveen de aansluiting met FC Twente verliest.

Dick Lukkien zweert bij een aanvallende 4-3-3-opstelling en hield voor de thuiswedstrijd tegen Heerenveen vast aan de elf spelers die twee weken geleden nog met 2-0 van Go Ahead Eagles verloren. De Friezen traden wel in een ietwat aangepaste formatie aan. Joost van Aken haakte af met een blessure en werd in het hart van de defensie vervangen door Syb van Ottele, terwijl Rami Kaib zijn basisplaats op linksback heeft moeten afstaan aan Mats Köhlert. Ook Thom Haye mocht zich weer melden bij de eerste elf. Antoine Colassin nam plaats op de bank.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De fans op de sfeervolle Oude Meerdijk zagen dat hun Emmen de regie in de wedstrijd meteen probeerde te grijpen. Heerenveen werd teruggedrongen en Andries Noppert, de keeper van de bezoekers uit Friesland, moest al snel handelend optreden. Na bijna een half uur was hij echter kansloos toen een voorzet vanaf rechts van Rui Mendes aan hem voorbij schoot, maar de keeper kon opgelucht ademhalen toen hij zag dat Richairo Zivkovic naast schoot en zo het buitenkansje liet liggen. Een kans van dergelijke grootte was voor rust niet aan Heerenveen besteed.

Waar de Friezen voor rust nog wel meer balbezit hadden en af en toe in het strafschopgebied van Emmen kwamen, was daar in het tweede bedrijf weinig van over. De mannen van Lukkien pakten door en het was wachten op de openingstreffer van de thuisploeg. Die wilde echter maar niet vallen. De spelers van de club uit Drenthe maakten steeds de verkeerde keuzes met het strafschopgebied van Heerenveen in zicht en mede daardoor bleven de bezoekers overeind.