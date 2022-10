Blessure-update van Napoli betekent goed nieuws voor Ajax

Zondag, 2 oktober 2022 om 21:23 • Wessel Antes • Laatste update: 21:34

Napoli kan dinsdag tijdens het Champions League-duel met Ajax hoogstwaarschijnlijk nog geen beroep doen op Victor Osimhen, zo blijkt uit een blessure-update van de Italiaanse topclub. De Nigeriaanse spits traint namelijk nog altijd apart van de groep, waardoor het treffen in de Johan Cruijff ArenA te vroeg lijkt te komen.

Terwijl zijn ploeggenoten op het veld stonden, werkte Osimhen zondag in de sportschool een apart programma af. De 23-jarige aanvaller liep tijdens de Champions League-zege tegen Liverpool (4-1) een hamstringblessure op, waardoor hij de afgelopen drie Serie A-wedstrijden moest missen. Het is zelfs de vraag of Osimhen de wedstrijd in Napels op 12 oktober gaat redden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Osimhen, wiens waarde op Transfermarkt.com wordt geschat op 65 miljoen euro, was vorig seizoen de grote man bij Napoli. Met in totaal achttien treffers in de Serie A en Europa League werd de pijlsnelle spits clubtopscorer. Voor zijn blessure wist Osimhen ook dit seizoen al tweemaal het net te vinden. Zaterdag was Napoli thuis met 3-1 te sterk voor Torino. Giacomo Raspadori, de vervanger van Osimhen, wist het net niet te vinden.

Ajax zelf moet het tegen Napoli nog altijd doen zonder Jorge Sánchez en Ahmetcan Kaplan. De verdedigers, die het tot dusver moeten doen met een rol als invaller, kampen nog altijd met een blessure. Beide verdedigers hebben nog altijd last van hun knie. Met name bij Kaplan waren de zorgen groot, maar afgelopen vrijdag gaf trainer Alfred Schreuder via de clubwebsite aan dat zijn blessure lijkt mee te vallen. De Turk wacht nog altijd op zijn officiële debuut bij de Amsterdamse club.