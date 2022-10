Grote kansen in de slotfase zijn niet aan Wout Weghorst besteed in topwedstrijd

De Turkse topper tussen Besiktas en Fenerbahçe is onbeslist geëindigd. In het Vodafone Park in Istanbul werd het 0-0. Wout Weghorst kreeg in de slotfase twee enorme kansen om de wedstrijd te beslissen, maar zijn kopballen troffen net geen doel. Door het gelijkspel staan Besiktas en Fenerbahçe op respectievelijk plaats zes en zeven in de Süper Lig. De achterstand op koploper Basaksehir, dat nog wel een duel tegoed heeft, is met twee en drie punten bijzonder klein.

Besiktas begon met Weghorst in de spits. Hij werd geassisteerd door Dele Alli, die op 10 werd geposteerd. De flanken werden bezet door Nathan Redmond en Jackson Muleka. Met een blok van twee verdedigende middenvelders en vier verdedigers hoopte trainer Valérien Ismaël de aanvallen van Fenerbahçe in de kiem te smoren. Bij de Gele Kanaries stond Ferdi Kadioglu in de basis. De geboren Arnhemmer stond opgesteld als rechtervleugelverdediger. Enner Valencia en João Pedro werden door trainer Jorge Jesus in de spits opgesteld.

Weghorst was na twaalf minuten spelen gevaarlijk, toen de Nederlander op een gevaarlijke voorzet probeerde te anticiperen. Doelman Altay Bayindir lette ook op en won het duel om de bal. De doelman van Fenerbahçe kon zich een kwartier voor rust wederom onderscheiden op een poging van Redmond, wiens schot richting de linkerhoek knap gekeerd werd. Fenerbahçe, de meest scorende ploeg van Turkije, had moeite met het creëren van kansen. Toch werd Valencia gevaarlijk met een schot uit een lastige hoek, wiens poging kon worden gekeerd door Besiktas-doelman Ersin Destanoglu.

De start van de tweede helft werd gekenmerkt door slordigheden aan beide kanten. De eerste grote kans kwam op naam van Attila Szalai, die de bal voor zijn voeten kreeg na een lange bal van Lincoln. De wedstrijd kende weinig kansen, maar toch werd Besiktas een kwartier voor tijd gevaarlijk. Uit een scherpe voorzet van Rachid Ghezzal kwam Weghorst een teenlengte tekort om de bal goed te raken. Ondanks dat er na de zeventigste minuut tien keer werd gewisseld, leidde dat niet direct tot aanvallende impulsen. In de 87e en 89e minuut kreeg Weghorst de grootste kansen van de wedstrijd. Zijn eerste kopbal scheerde de linkerpaal, terwijl zijn tweede poging vol op diezelfde paal terechtkwam.