Trainerskerkhof van Premier League 2022/23 krijgt derde uitbreiding

Zondag, 2 oktober 2022 om 20:32 • Tom Rofekamp

Bruno Lage is niet langer de trainer van Wolverhampton Wanderers, zo bevestigt de club via de officiële kanalen. De Wolves kennen met zes punten uit acht competitieduels een beroerde seizoenstart, en de nederlaag tegen West Ham United van zondag (2-0) was de druppel die de emmer deed overlopen voor de clubleiding. Na Scott Parker (Bournemouth) en Thomas Tuchel (Chelsea) is Lage alweer de derde Premier League-trainer dit seizoen die ontslagen wordt.

De Portugees stond sinds juni vorig jaar aan het roer in het Molineux Stadium. Destijds volgde hij de naar Tottenham Hotspur vertrokken Nuno Espírito Santo op. Onder leiding van Lage behaalden de Wolves afgelopen seizoen een tiende plek op de eindklassering van de Premier League. Vanaf april ging het echter bergafwaarts met de club.

In de afgelopen vijftien wedstrijden onder Lage werd er slechts één keer gewonnen. Het zorgde er onder meer voor dat de Wolves Europees voetbal misliepen. Om de benodigde versterkingen te halen stelde de club deze zomer miljoenen beschikbaar voor Lage, maar de investeringen wierpen hun vruchten niet af. Na acht speelronden bungelt Wolves bijna onderaan op de achttiende plek van de Premier League-ranglijst.

Spijts het congé heeft voorzitter Jeff Shi nog wel mooie woorden over voor Lage. "Bruno is een uitmuntende coach en een hardwerkende, warme, wijze man. Het betreurt ons dan ook deze moeilijke beslissing te moeten nemen. Ik twijfel absoluut niet aan de kwaliteiten van Bruno en ik ben er zeker van dat hij ergens anders zal slagen. Namens iedereen bij de Wolves wil ik daarom mijn dankbaarheid uitspreken en Bruno en zijn staf het allerbeste wensen", laat Shi optekenen op de clubkanalen.

Na acht speelronden zijn er zo al drie Premier League-trainers ontslagen. Parker was na vier wedstrijden de eerste. De inmiddels ex-oefenmeester van Bournemouth won er daarvan slechts één en moest na een 9-0 oorwassing bij Liverpool zijn biezen pakken. De exit van Tuchel volgde niet veel later. De 1-0 nederlaag van Chelsea tegen Dinamo Zagreb in de Champions League betekende het einde voor de Duitser.