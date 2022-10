Na negen duels zonder puntenverlies valt Van Bommel van roze wolk

Zondag, 2 oktober 2022 om 20:25 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:37

Royal Antwerp had dit seizoen nog geen punt verloren in de Jupiler Pro League, maar daar is zondag een eind aan gekomen. Op bezoek bij laagvlieger KV Kortrijk kreeg de ploeg van Mark van Bommel – met Vincent Janssen en Calvin Stengs in de basis – een 2-1 nederlaag op het rekest. Janssen scoorde in de slotfase nog een strafschop. De alarmbellen hoeven echter nog niet te klinken in Antwerpen: The Great Old staat na tien speelronden nog 'gewoon' eerste.

Er viel in de openingsfase veel te genieten voor het publiek in het Guldensporenstadion. Kansen waren er over en weer: Felipe Avenatti probeerde het namens Kortrijk, Janssen namens de bezoekers. Al zag Avenatti zijn eerste poging nog stranden, had hij even later meer geluk. Na een aanval van Antwerp counterde Kortrijk vlug richting het doel van Jean Butez, waar Avenatti het eindstation was: 1-0. De assist kwam van Didier Lamkel Zé, het ex-probleemkind van Antwerp. De Kameroener vertrok deze zomer met veel heisa bij de club en deed er tijdens het duel alles aan zijn afgunst te laten blijken.

Na de openingstreffer greep Antwerp het initiatief. Koji Miyoshi en wederom Janssen ervoeren echter een fikse sta-in-de-weg in doelman Marko Ilic, die niet te passeren leek. Drie minuten voor de thee kreeg Antwerp de tweede tik te verduren. Faïz Selemani werd weggestuurd en omspeelde Butez voor de 2-0. Een verlenging van de Antwerpse zegereeks leek daarmee ver weg.

Van Bommel greep direct na rust in door Radja Nainggolan te slachtofferen voor Jurgen Ekkelenkamp. Het verwachte offensief bleef echter uit. Antwerp wist vrijwel niets te creëren en Van Bommel zag met lede ogen toe hoe zijn ploeg op een nederlaag afstevende. Die kwam er uiteindelijk ook, en uitgerekend Lamkel Zé liet nog een uitgelezen kans op de 3-0 liggen. Alsnog zal de aanvaller in zijn vuistje gelachen hebben. Ook na de 2-1 van Janssen, aangezien die de zege niet in gevaar bracht.