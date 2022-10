Nederlands getint Atalanta wint en komt in punten gelijk met koploper Napoli

Zondag, 2 oktober 2022 om 19:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:32

Atalanta heeft in de Serie A een belangrijke overwinning geboekt. De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini was in eigen huis met 1-0 te sterk voor Fiorentina dankzij een doelpunt van Ademola Lookman. Bij Atalanta stonden Marten de Roon, Hans Hateboer en de van een hoofdblessure herstelde Teun Koopmeiners in de basis. Atalanta heeft nu net als koploper Napoli twintig punten, terwijl Fiorentina het moet doen met een elfde plaats.

Luis Muriel was de eerste die gevaarlijk werd namens de thuisploeg. De poging van de spits vloog net naast de linkerpaal. Fiorentina stelde daar kansen van Riccardo Saponara en Jonathan Ikoné tegenover, zonder heel gevaarlijk te worden. Na 25 minuten spelen kreeg Koopmeiners de kans om zijn ploeg op voorsprong te zetten. Het schot van de middenvelder in het zestienmetergebied kon echter gekeerd worden door Fiorentina-doelman Pietro Terracciano. Een overtreding van Christian Kouamé van Fiorentina leidde ertoe dat Massimiliano Irrati door de VAR naar het scherm werd gestuurd. De Ivoriaan kwam er uiteindelijk zonder kaart vanaf.

Atalanta virtueel op de eerste plaats ??

Na een klein uur kwam Atalanta op voorsprong. Een slimme inworp van Koopmeiners vond Muriel aan de achterlijn. De Colombiaan wurmde zich vervolgens langs onder meer Lucas Martínez Quarta en gaf een niet te missen voorzet op Lookman: 1-0. Joakim Maehle kreeg na een mislukte buitenspelval bij de bezoekers dé kans op 2-0, maar de vleugelverdediger plaatste de bal in de armen van Terracciano. Sofyan Amrabat werd vervolgens in de ploeg gebracht bij Fiorentina, maar ook hij kon het tij niet keren.

Uit een counter had Lookman voor zijn tweede van de middag moeten zorgen. Op aangeven van uitblinker Koopmeiners had de Nigeriaan de 2-0 op zijn schoen, maar hij besloot een keer te veel te kappen. Een poging van Luka Jovic in de slotfase werd nog knap gekeerd door Marco Sportiello. Dat de doelman van Atalanta de 'nul' hield, was geen verrassing te noemen. De ploeg uit Bergamo kreeg dit seizoen in de Serie A slechts drie doelpunten tegen, wat het minste aantal in de competitie is.