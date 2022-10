Onfortuinlijke Luis Sinisterra eist negatieve hoofdrol op bij Leeds United

Zondag, 2 oktober 2022 om 19:26 • Wessel Antes

Luis Sinisterra heeft zondag tijdens de 0-0 remise van Leeds United met Aston Villa een negatieve hoofdrol opgeëist. De 23-jarige aanvaller kreeg vlak na rust zijn tweede gele kaart, en moest dus met rood het veld verlaten. Met tien man wist de thuisploeg echter wel stand te houden, waardoor de brilstand na negentig minuten op het scorebord stond.

Op de linkerflank had Jesse March achter Sinisterra wederom een plaatsje ingeruimd voor Pascal Struijk. De Nederlander is dit seizoen steevast basisspeler onder de Amerikaanse manager. Voormalig Ajacied Rasmus Kristensen was de rechtsback van dienst, terwijl Crysencio Summerville naast nieuwkomer Wilfried Gnonto plaats moest nemen op de bank. Villa-manager Steven Gerrard gaf in zijn basiself de voorkeur aan spits Ollie Watkins, waardoor Danny Ings genoegen moest nemen met een rol als wisselspeler.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De beginfase op Elland Road was voor de thuisploeg, maar the Peacocks konden het overwicht niet omzetten in doelpunten. Halverwege de eerste helft leek spits Rodrigo de 1-0 binnen te tikken, maar de Spanjaard kwam net een paar centimeter te kort na een goede voorzet van Sinisterra. Daarna werd Villa een stuk sterker. Sinisterra kreeg na 26 minuten zijn eerste gele kaart, toen hij John McGinn doelbewust neerhaalde om zo een counter te voorkomen. Vlak voor rust verzuimde Jacob Ramsey de uitploeg op voorsprong te zetten.

Drie minuten na de theepauze kreeg Sinisterra zijn tweede gele kaart. Na een lichte overtreding ging de Colombiaanse vleugelspeler voor Ramsey staan, om zo een vrije trap te blokkeren. Scheidsrechter Stuart Attwell was vervolgens onverbiddelijk en besloot de ex-Feyenoorder van het veld te sturen, waarna the Villains sterker werden. Tien minuten voor tijd mocht Summerville invallen van March, en met de Rotterdammer in de ploeg wist Leeds een punt over de streep te trekken.