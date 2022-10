Tien Spartanen tonen vechtlust en trekken zwaarbevochten punt over de streep

Zondag, 2 oktober 2022 om 18:44 • Guy Habets

Sparta Rotterdam heeft met tien man een gelijkspel verdiend op bezoek bij RKC Waalwijk. De thuisploeg kwam door treffers van Michiel Kramer en Iliass Bel Hassani tot twee keer toe op voorsprong, maar de veerkrachtige Rotterdammers zetten de bordjes via tweemaal Arno Verschueren telkens weer in evenwicht: 2-2. De Kasteelclub speelde een half uur met een man minder, maar RKC kon daar niet van profiteren.

Joseph Oosting, die toegaf dat hij door Vitesse was benaderd voor de trainerspositie in Arnhem maar RKC toch trouw bleef, hield vast aan zijn vaste 5-3-2-formatie. Daarin was er weer plek voor Kramer, die samen met Julen Lobete de viermansdefensie van Sparta moest zien te ontregelen. De Rotterdammers speelden ten opzichte van de met 2-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Groningen van twee weken geleden met twee nieuwe gezichten. Verschueren stond op het middenveld en nam daar de plaats in van Joshua Kitolano, die als bankzitter aan de wedstrijd begon. Daarnaast was Younes Namli de linksbuiten van dienst en keek Koki Saito ook toe.

Na tien minuten veerde het Mandemakers Stadion al op en uiteraard was het Kramer die de 1-0 aantekende. De lange spits stond aan het eindstation van een aanval die via Pelle Clement en Bel Hassani naar een voorzet vanaf de zijkant leidde, die door Kramer werd ingekopt. Die vroege voorsprong maakte echter wel dat RKC zich meteen terugtrok en het initiatief aan Sparta liet. De Rotterdammers pakten dat ook op en begonnen na twintig minuutjes ook kansen bij elkaar te spelen. Die werden steeds groter en de 1-1 van Verschueren, die door Tobias Lauritsen voor de keeper werd gezet en daar koeltjes afrondde, was verdiend.

Na rust liet Sparta zich echter verrassen. De formatie van trainer Maurice Steijn werd overklast door RKC, dat uitstekend uit de kleedkamer kwam, en had alle moeite om vooral Bel Hassani af te stoppen. Na een uur mislukte dat volledig toen de aanvallende middenvelder van de Waalwijkers na een afgeslagen bal bij de tweede paal opdook en de 2-1 tegen de touwen vuurde, waarna de Spangenaren tot overmaat van ramp ook nog eens met tien man verder moesten. Een onbehouwen tackle van Shurandy Sambo op invaller Roy Kuijpers, die de geblesseerd uitgevallen Kramer in de eerste helft al was komen vervangen, was voor scheidsrechter Ingmar Oostrom reden genoeg om rood te geven.

De tien van Sparta weigerden echter om zich gewonnen te geven. Met een gezonde portie vechtlust trok de Kasteelclub ten aanval en die gedurfde speelwijze werd zelfs beloond. Verschueren stond op de goede plek om met het hoofd zijn tweede van de middag aan te tekenen en op die manier de hoop op een punt toch weer nieuw leven in te blazen. In de slotfase beukten de elf van RKC op de Spartaanse poort, die door tien Rotterdammers werd verdedigd, maar ze sloegen er geen bres meer in.