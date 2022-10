Ten Hag maakt van hart geen moordkuil na slachtpartij in Etihad Stadium

Zondag, 2 oktober 2022 om 18:37 • Tom Rofekamp

Erik ten Hag zag zijn ploeg zondag één ding missen: geloof. De manager van Manchester United vindt dat de 6-3 oorwassing tegen Manchester City niet zo zeer valt toe te schrijven aan de klasse van de aartsrivaal, maar meer aan de eigen prestaties op het veld. "Ik kan op dit moment niet aan positieve dingen denken", aldus Ten Hag bij de BBC.

Ten Hag en United kwamen er in het Etihad Stadium nauwelijks aan te pas. Bij rust stond er al een 4-0 stand op het scorebord; bij het laatste fluitsignaal was dat 6-3. De score had bovendien nog veel hoger in het nadeel van the Red Devils uit kunnen vallen. Ten Hag steekt de hand dan ook in eigen boezem. "Het is nogal simpel: we hadden geen geloof", analyseert de 52-jarige keuzeheer bij het programma Match of the Day.

Het is rust in het Etihad Stadium, Manchester City staat op een 4-0 voorsprong. ?? Wat kan United-trainer Erik ten Hag veranderen voor de 2e helft van deze derby?



?? https://t.co/1geQx6L34b#ViaplayVoetbal #MCIMUN pic.twitter.com/i51IVmili1 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 2, 2022

Zonder geloof geen zeges, aldus Ten Hag. "Het is onacceptabel. We waren niet gedisciplineerd genoeg om ons aan onze regels te houden en dan krijg je het deksel op de neus. Dat is wat er vandaag gebeurd is. We ?stonden niet op onze voorvoetjes, hadden geen durf aan de bal en durfden de ruimtes niet in te lopen. Alle credits gaan naar City, maar het heeft niets met hen te maken. Het had met het gebrek aan geloof te maken, als individuen en als team."

In zijn slotwoorden richtte Ten Hag zich tot de fans van United. "Ik kan op dit moment niet aan positieve dingen denken. We hebben onze fans teleurgesteld en onszelf. We balen als een stekker." Met het debacle in het Etihad Stadium kwam er voor Manchester United een einde aan een zegereeks in de Premier League van vier wedstrijden. Met zeven duels op de teller ziet de club zich momenteel op een zesde plek op de ranglijst.