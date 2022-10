De vernedering van het Man United van Ten Hag leidt tot geschokte reacties

Zondag, 2 oktober 2022 om 18:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:21

Manchester United ging zondag gigantisch af bij stadsgenoot Manchester City (6-3) en dat heeft tot geschokte reacties geleid in Engeland. De ploeg van Erik ten Hag was kansloos en maakte zijn doelpunten toen de wedstrijd al lang en breed beslist was. Onder meer Roy Keane, Rio Ferdinand en Gary Lineker hadden na de wedstrijd hun commentaar klaar.

Clublegende Roy Keane kon zijn onvrede bij Sky Sports niet onder stoelen of banken steken. "Iedereen heeft een plan voor een wedstrijd, maar als de scheidsrechter op zijn fluit blaast moet je in staat zijn te reageren op wat er gebeurt. Manchester United heeft een ervaren ploeg. We hebben het erover gehad hoeveel spelers Man City moest missen, maar dat was geen probleem voor ze. Wie er ook in het team komt, is van pure kwaliteit. Aan het spel van Manchester United was geen touw vast te knopen. De doelpunten die ze weggeven…'

"Ik kan het me gewoon niet voorstellen dat je als grote club als Man United met 4-0 achter staat bij rust", vervolgt de Ier. "Dat zou bizar moeten zijn. Ze moeten er wel gewend aan raken, want bij Brentford gebeurde het ook. De trainer (Erik ten Hag, red.) zal zich achter zijn oren krabben. Ze hebben progressie geboekt in de laatste vier wedstrijden, maar dit een enorme terugslag", vertelde Keane. Presentator Gary Lineker liet zich op Twitter met een kwinkslag uit over Erling Braut Haaland, die een hattrick maakte. "Zodra Erling Haaland zich settelt, zal hij echt goed worden."