Feyenoord voelt zich benadeeld, maar Van Gangelen heeft spelregels paraat

Zondag, 2 oktober 2022 om 17:28 • Guy Habets • Laatste update: 17:39

Feyenoord voelde zich in de slotfase van het met 1-1 gelijkgespeelde duel met NEC in het Goffertstadion benadeeld. Jasper Cillessen schoot in de absolute slotfase een bal die hij in zijn handen had tegen Santiago Giménez aan, waarna de Mexicaanse spits een leeg doel vond. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük had echter al afgefloten en dat zorgde voor scheve gezichten in het Rotterdamse kamp. Jan-Joost van Gangelen weet echter dat de arbiter het bij het rechte eind had.

Giménez stond stil, bevond zich buiten het strafschopgebied en probeerde niet om de uittrap van Cillessen te blokkeren. Dat er toch werd afgefloten toen de NEC-doelman tegen de Mexicaan aan schoot, kon dus op veel onbegrip rekenen bij Feyenoord. Volgens het Algemeen Dagblad en RTV Rijnmond was iedereen aan de zijde van de Stadionclub van mening dat een zuivere goal werd afgekeurd en de journalisten konden zich wel vinden in die mening. De arbitrage maakte echter melding van 'onsportief spel' van Giménez.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Gangelen, die namens ESPN bij de wedstrijd aanwezig was en iemand er de spelregels op liet nalezen, kon melden dat die lezing juist was. "Ik krijg nu bericht dat de regel is dat de keeper altijd ongehinderd de bal in het spel moet kunnen brengen vanuit zijn handen. Wel of niet buiten de 'zestien' (de positie van Giménez, red.) maakt niet uit. Het is een duidelijke regel. Ook al staat de speler stil of valt hij de keeper niet aan, dan moet hij daar alsnog weg. Dat klopt dus, de keeper moet de bal ongehinderd in het spel kunnen brengen."

Arne Slot, de trainer van Feyenoord, wilde het puntenverlies van zijn ploeg ook niet ophangen aan dat ene moment. Hij gaf aan dat hij en zijn staf inderdaad te horen hadden gekregen dat de goal werd afgekeurd vanwege 'onsportief gedrag', maar wees ook het gebrek aan stootkracht bij Feyenoord in de rest van de wedstrijd. "Ik denk dat ik me vooral moet focussen op de dingen waar wij invloed op hebben en zo min mogelijk hier iets van vinden", klonk het bij ESPN.