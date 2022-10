Nederlanders schitteren en bezorgen Toulouse welkome overwinning

Zondag, 2 oktober 2022 om 17:12 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:16

Toulouse heeft in de Ligue 1 een welkome overwinning geboekt. Mede dankzij doelpunten van Stijn Spierings, Zakaria Aboukhlal én twee assists van Branco van den Boomen won de ploeg met 4-2 van Montpellier. Door de overwinning stijgt de ploeg van trainer Philippe Montanier naar de tiende plaats, terwijl Montpellier een plekje hoger staat. Voor Toulouse een welkome opsteker, dat voor de wedstrijd van zondag slechts één keer won in de laatste vijf wedstrijden.

Nicolas Cozza bezorgde de bezoekers al na zeven minuten spelen de voorsprong, waardoor er wederom een moeilijke middag in de maak leek voor Toulouse. De centrale verdediger was het alertst na een afvallende bal en werkte de 0-1 binnen. Tien minuten later trok Spierings de stand weer gelijk. De middenvelder tikte een doorgekopte bal uit een hoekschop vlak voor het doel binnen en tekende zo voor zijn eerste doelpunt in de Ligue 1. Daarmee hield het verre van op voor Toulouse. Aboukhlal liep na een lange bal van Van den Boomen uit de rug van zijn tegenstander weg en rondde beheerst af: 2-1. Van den Boomen had nog voor rust een zeer fraai hakje in huis voor Fares Chaibi, die de verre hoek vond: 3-1.

Na rust was het weer de beurt aan Aboukhlal om zich te onderscheiden. De geboren Rotterdammer, die zijn interlands speelt voor Marokko, had een fraaie pass in huis op Brecht Dejaegere, waarna de Belg Montpellier-doelman Bingourou Kamara voor de vierde keer van de middag liet vissen. Daar zou het wel bij blijven voor de Senegalees, die zag dat Mikkel Desler van Toulouse zijn tweede gele kaart van de middag pakte. Nog voor de zeventigste minuut maakte Elye Wahi de aansluitingstreffer, waardoor een spannende slotfase in de maak leek. Thijs Dallinga kwam zondag minder in het spel voor en werd even na de tweede treffer van Montpellier gewisseld voor verdediger Denis Genreau Toulouse hield stand en trok de overwinning over de streep.