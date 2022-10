Feyenoord ploetert maar verzuimt te profiteren van falende concurrentie

Zondag, 2 oktober 2022 om 16:26 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:01

Feyenoord heeft zondag niet optimaal kunnen profiteren van het puntverlies van Ajax en PSV. De ploeg van Arne Slot had het buitengewoon lastig in het Goffertstadion tegen NEC en kwam na negentig minuten spelen niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Daardoor blijft Feyenoord steken op de vierde plek op de Eredivisie-ranglijst. NEC vestigt zich met het punt op doelsaldo in het linkerrijtje.

Na een kwartier spelen had Feyenoord eigenlijk al voor kunnen én moeten staan Danilo kreeg in luttele ogenblikken meerdere kopkansen, maar het ontbrak de aanvalsleider aan scherpte. Quinten Timber had iets later meer geluk. De zomeraanwinst van de Rotterdammers zette zelf een rush op, gaf mee aan Danilo en kreeg de bal weer terug op de rand van het zestienmetergebied. Daar liet hij Jasper Cillessen kansloos met een droge knal in de linkerhoek.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Feyenoord, tot een kleine tien minuten voor rust. Terwijl Marcus Pedersen buiten de lijnen werd behandeld aan een bloedneus, gaf Oussama Tannane hard en laag voor richting de strafschopstip. Daar stond centrumverdediger Iván Márquez klaar om de 1-1 binnen te werken. Het was de eerste échte mogelijkheid voor NEC, waarmee het team van Rogier Meijer zich uiterst efficiënt toonde.

Na rust wisten beide ploegen het gaatje maar amper te vinden. Tannane trachtte kort na het fluitsignaal nog te profiteren van een verkeerd opgestelde Justin Bijlow, maar zijn inzet van ver zeilde net over. Slot bracht met Santiago Giménez, Sebastian Szymanski en de van Pfeiffer teruggekeerde Lutsharel Geertruida drie wissels tegelijk, in een poging iets te forceren. Zowel Cillessen als Bijlow hoefde echter niet meer te vissen. Wel ontstond er nog enige discussie over een afgekeurde goal van Giménez. Cillessen schoot de bal tegen de invaller aan, waarop deze de bal tegen de touwen schoot. De arbitrage oordeelde echter dat er sprake was van onsportief spel van Giménez.