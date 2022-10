De Bruyne, Foden en Haaland geven het United van Ten Hag voetballes

Zondag, 2 oktober 2022 om 16:50 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:51

Erik ten Hag en Manchester United hebben de stadsderby tegen Manchester City van zondagmiddag kansloos verloren. Na één helft hadden the Citizens al een 4-0 voorsprong bij elkaar gespeeld, waarna er na rust vijf doelpunten vielen. Die maakten de stand wel iets draaglijker voor Ten Hag en de zijnen: 6-3. Kevin de Bruyne was de grote dirigent achter de dominantie van City, terwijl Phil Foden en Erling Haaland allebei driemaal aan het kanon stonden.

Ten Hag koos opnieuw voor een centraal defensief duo met Raphaël Varane en Lisandro Martínez. Harry Maguire is geblesseerd en was om die reden niet van de partij. Tyrell Malacia kreeg aan de linkerkant nog altijd het vertrouwen, terwijl Diogo Dalot de rechterkant moest bestrijken. Op het middenveld moesten Christian Eriksen en Scott McTominay voor de controle zorgen en was Bruno Fernandes de meest vooruitgeschoven man. Opvallend was ook dat Cristiano Ronaldo niet in de basis begon. Hij zat op de bank en zag zijn plek in de punt van de aanval worden ingenomen door Marcus Rashford. De Engelsman werd geflankeerd door Jadon Sancho en Antony. Josep Guardiola, de trainer van Manchester City, ruimde een basisplaats in voor Nathan Aké.

Vanaf het allereerste fluitsignaal werden de elf van Ten Hag met de rug tegen de muur gezet. Na drie minuten moest Scott McTominay de bal al van de lijn halen bij een inzet van Kevin de Bruyne, voordat Foden de score opende. City combineerde naar hartelust door de verdediging van de aartsrivaal heen, met Foden als eindstation: 1-0. Paal, misfortuin en David de Gea beletten de elf van Josep Guardiola lang de marge te verdubbelen, tot Haaland toesloeg.

Ya me suena a goleada histórica. Definición monumental de Phil Foden , que pone el 4-0 ??pic.twitter.com/08SEW0U8KK — Bian Soifer (@biansoifer10) October 2, 2022

De boomlange Noor kwam bij een hoekschop van De Bruyne goed voor zijn man en kopte hard richting het doel van De Gea. Tyrell Malacia leek daar de bal van de lijn te halen, maar een VAR-check bewees dat dat te laat was voor United. De bezoekers waren amper bekomen van de schrik van de 2-0 of de 3-0 stond alweer op het scorebord. Wéér was het de tandem De Bruyne-Haaland: de Belg gaf vanaf rechts vlijmscherp voor richting de strafschopstip, waar Haaland als een duveltje uit een doosje klaar stond om binnen te prikken.

De eerste helft zou de boeken ingaan als de grote De Bruyne-show. Er kwam er namelijk nog eentje bij, weer op aangeven van de spelmaker. Ditmaal had hij vanaf links een scherpe pass in huis op Foden, die De Gea met een inzet van dichtbij kansloos liet. De ruststand leek weinig hoopgevend voor Ten Hag en co. Dat zagen ook de supporters van United, van wie enkelen het Etihad Stadium zelfs al verlieten.

Het is rust in het Etihad Stadium, Manchester City staat op een 4-0 voorsprong. ?? Wat kan United-trainer Erik ten Hag veranderen voor de 2e helft van deze derby?



?? https://t.co/1geQx6L34b#ViaplayVoetbal #MCIMUN pic.twitter.com/i51IVmili1 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 2, 2022

De United-fans die vertrokken, misten de eretreffer van hun ploeg. Het was Antony die het leed in minuut 56 een beetje wist te verzachten door op kenmerkende wijze vanaf rechts naar binnen te komen en de bal met zijn linkervoet in de verre hoek te sturen: 4-1. Wie dacht dat de formatie van Ten Hag daardoor de geest zou krijgen, kwam echter bedrogen uit. Nog geen tien minuten later herstelde Haaland de marge namelijk alweer met zijn derde treffer van de middag. De Noor tekende de 5-1 aan door een scherp aangesneden voorzet vanaf links van invaller Sergio Gómez hard tegen de touwen te schieten.

De vernedering was daarmee nog niet compleet. Foden zette zijn naam twintig minuten voor tijd ook voor de derde keer op het scorebord en completeerde daarmee, net als Haaland, een hattrick in de Manchester Derby. De aanvallende middenvelder werd met een gelukje bereikt door Haaland en prikte de bal in de korte hoek, De Gea gefrusteerd achterlatend. In de slotfase van de wedstrijd bleef Manchester United erger leed bespaard en kwam het via Anthony Martial zelfs nog tot een 6-2 en (vanaf de stip) 6-3, maar desondanks is de ongekend doelpuntrijke nederlaag een ongelofelijke dreun voor Ten Hag en de zijnen. Voetballend gezien hadden 'de roden' namelijk niets in te brengen.