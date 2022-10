Mario Been blijft ‘pareltje op de velden’ zien bij NEC: ‘Maar clubs twijfelen'

Zondag, 2 oktober 2022 om 14:56 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:00

Mario Been heeft nog altijd een hoge pet op van Oussama Tannane. De 28-jarige vleugelspeler annex aanvallende middenvelder keert zondag na een periode van ziekte terug in de basiself van NEC, waar trainer Rogier Meijer zich volgens Been zeer gelukkig mee mag prijzen. De analist is van mening dat Tannane voetbaltechnisch 'zeker niet zou misstaan bij de top drie', maar denkt dat clubs de gok niet aandurven vanwege zijn grillige karakter.

Tannane ontbrak de afgelopen twee wedstrijden bij NEC. In de vijf duels die hij meedeed was de Marokkaans international goed voor één goal en twee assists. Hoewel die cijfers nog niet bijzonder veel zeggen, is Been zeer te spreken over Tannane. "Het is een pareltje op de Nederlandse velden die we eigenlijk elke week willen zien spelen", zegt de ex-trainer van de Nijmegenaren voorafgaand aan het treffen met Feyenoord op ESPN.

Been ziet een speler 'die vanuit het niets een goal kan maken en een geweldige trap in beide benen heeft'. Hij dicht Tannane dan ook voetbalkwaliteiten van het niveau top drie-Eredivisie toe. "Maar er zijn altijd nog andere dingen die clubs doen twijfelen", doelt Been op het beruchte verleden van de aanvaller. Tannane kwam zowel als speler van Heracles Almelo als van Vitesse meermaals in opspraak vanwege zijn gedrag, en werd bij beide clubs ook uit de selectie gezet. Bij de Arnhemmers kwam het zelfs tot een definitieve breuk.

Ook Meijer erkent het onvoorspelbare karakter van Tannane. "Op dat moment zelf is het even niet te sturen, maar ik probeer soms wel met hem te spreken over het beeld dat hij soms afgeeft. Maar ik ben gewoon tevreden over hem, ik vind dat hij zich prima gedraagt", aldus de trainer van de Nijmegenaren. In goede doen weet Meijer dan ook wat hij aan zijn speler heeft. "Zijn voetbalkwaliteiten zijn uitzonderlijk goed en hij heeft iets waarvoor je naar de wedstrijd komt. Maar uiteindelijk moet hij het wel gaan laten zien."