Ten Hag passeert Cristiano Ronaldo voor Manchester Derby

Zondag, 2 oktober 2022 om 14:01 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:40

Erik ten Hag heeft de opstelling van Manchester United bekendgemaakt voor de stadsderby tegen City. In tegenstelling tot de laatste officiële wedstrijd, tweeënhalve week geleden in de Europa League tegen Sheriff Tiraspol, heeft de Nederlander één wijziging aangebracht in zijn elftal. Cristiano Ronaldo zit op de bank. Voor hem speelt Marcus Rashford. Raphaël Varane en Lisandro Martínez hebben de schone taak om Erling Braut Haaland af te stoppen. Het duel in het Etihad Stadium vangt om 15.00 uur aan en staat onder leiding van Michael Oliver.

Voor Ten Hag komt met de derby een einde aan een periode van ruim twee weken zonder wedstrijd. Vanwege het overlijden van Queen Elizabeth zagen the Red Devils meerdere wedstrijden worden afgelast. In de competitiewedstrijden die United wél speelde in september maakte de ploeg een sterke indruk. Dusdanig zelfs, dat Ten Hag er de Manager van de Maand-award aan overhield. Hij werd daarmee de derde Nederlander in de geschiedenis na Martin Jol en Ronald Koeman.

Tegen City kiest Ten Hag opnieuw voor een centraal duo met Varane en Martínez. Harry Maguire is geblesseerd en om die reden niet van de partij. Tyrell Malacia krijgt aan de linkerkant nog altijd het vertrouwen, terwijl Diogo Dalot de rechterkant moet bestrijken. Op het middenveld moeten Christian Eriksen en Scott McTominay voor de controle zorgen en is Bruno Fernandes de meest vooruitgeschoven man. Ronaldo is zijn basisplek kwijt. Hij begint op de bank en ziet zijn plek in de punt van de aanval worden ingenomen door Rashford. De Engelsman wordt geflankeerd door Jadon Sancho en Antony.

Josep Guardiola, die een basisplek heeft ingeruimd voor Nathan Aké, sprak mooie worden over Ten Hag in aanloop naar de Manchester derby. "Ik heb heel veel bewondering voor Erik", aldus de Spanjaard. "Hij heeft ongelooflijk werk verricht in Nederland. Ajax was in de afgelopen jaren een voorbeeld in Europa en United geeft hem nu het vertrouwen. Hij weet, en ik weet, dat alles draait om de resultaten. Ik ben hier nog steeds vanwege de resultaten uit het verleden. Als je wint bij een grote club krijg je tijd, als je niet wint zit je in de problemen. Maar als United voor Erik heeft gekozen, is dat omdat ze vertrouwen in hem hebben."

Opstelling Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Aké, Cancelo; Gündogan, Silva, De Bruyne; Foden, Haaland, Grealish

Opstelling Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martínez, Malacia; Eriksen, McTominay, Fernandes; Antony, Rashford, Sancho