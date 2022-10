Slot en Feyenoord op zoek naar eerherstel zonder Geertruida en Szymanski

Zondag, 2 oktober 2022 om 13:10 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:40

Feyenoord wil zich in de uitwedstrijd tegen NEC revancheren voor het verlies tegen PSV (4-3) van twee weken geleden. Trainer Arne Slot verandert achterin niks ten opzichte van de wedstrijd tegen PSV. Lutsharel Geertruida ontbreekt nog en ook Sebastian Szymanski is niet van de partij. Beiden zitten wel op de bank. Het duel in De Goffert begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

Het uitduel met NEC is voor Feyenoord het startschot van een serie van elf wedstrijden in de resterende zes weken tot het WK. Dat baart Slot geen zorgen: “Wij beschikken gelukkig over een brede selectie, want die zullen we zeker nodig hebben.” De nederlaag tegen PSV ligt bij de trainer nog vers in het geheugen. “Of ik er nog ziek van ben? Jazeker”, zo klonk het afgelopen vrijdag tijdens de persconferentie. De Nijmegenaren hebben verdedigend de zaken goed op orde en kregen, mede door Jasper Cillessen, nog maar vijf tegengoals.

Justin Bijlow neemt logischerwijs plaats onder de lat. Omdat Geertruida nog niet fit is, staat Marcus Pedersen weer rechtsback. Dávid Hancko en Gernot Trauner vormen het hart van de defensie. De linksbackpositie wordt ingevuld door Marcos López. Quilindschy Hartman ontbreekt in de wedstrijdselectie van Feyenoord. De linksbenige verdediger werd begin van deze week ziek en is niet op tijd hersteld.

Quinten Timber en Orkun Kökçü vormen samen met Javairô Dilrosun het middenveld. De Pool Szymanski zit op de bank. Voorin ontbreekt Patrik Wålemark. De vleugelaanvaller kwam ziek terug na interlandverplichtingen met Zweden en ontbrak afgelopen vrijdag al op de training. Alireza Jahanbakhsh staat als echteraanvaller geposteerd en Oussama Idrissi staat linksvoor. Centraal voorin krijgt Danilo de voorkeur in de spits.

Opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Verdonk, El Karouani, Proper, Schöne, Tannane; Tavsan, Dimata, Mattsson

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, López; Timber, Dilrosun, Kökçü; Jahanbakhsh, Danilo, Idrissi