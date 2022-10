Hans Kraay springt in de bres voor Blind: ‘Alsof hij een nummer 10 is’

Zondag, 2 oktober 2022 om 11:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:54

Hans Kraay junior heeft het bij Goedemorgen Eredivisie opgenomen voor Daley Blind. De verdediger annex middenvelder van Ajax is vaak het eerste mikpunt van kritiek bij de Amsterdammers, maar daar is Kraay het niet mee eens. De analist heeft genoten van het spel van de Oranje-international tegen Go Ahead Eagles (1-1), ondanks het feit dat het Ajax geen overwinning opleverde. Volgens Kraay speelde Blind 'als een nummer 10'.

Alfred Schreuder koos ervoor om een aantal basisspelers rust te gunnen en had basisplaatsen ingeruimd voor onder meer Brian Brobbey, Florian Grillitsch en Lucas Ocampos. "Er is een interlandbreak geweest, en je ziet dat ploegen dan op zoek gaan naar ritme", aldus Sjoerd Mossou. "In dat opzicht is het gek dat een trainer juist na een interlandbreak gaat rouleren. Het was logischer geweest als hij dat in de tweede of derde wedstrijd had gedaan. Het feit dat hij rouleert is gezien de brede selectie niet raar, maar het pakte slecht uit."

Volgens de journalist, die te gast was bij Goedemorgen Eredivisie, was er 'een totaal gebrek aan urgentie'. "Zowel in het stadion als op het veld. Op een gegeven moment begonnen mensen met lichtjes te zwaaien. Het was een verveeld, onbezorgd sfeertje. Ik had niet het gevoel dat Ajax het nog ging weggeven en zo voetbalden ze ook. Toen de 1-1 viel schrok iedereen wakker." De actie met de zaklampen kon ook in het stadion op weinig sympathie rekenen. Een groot deel van de Johan Cruijff ArenA begon te fluiten toen supporters uit verveling besloten met hun telefoon te zwaaien.

Volgens Kraay junior was Blind wél op dreef. "Mensen willen vaak zien wat ze willen zien. Als je met een negatieve bril naar Blind kijkt, pak je dit (de 1-1, red.) eruit. Maar het enige waar ik van genoten heb in zestig minuten, is dit", waarop beelden worden getoond van de inspeelpasses van Blind. "Zo gaf hij 24 ballen tussen de linies. Dit zijn gewoon ballen waar je als voetballiefhebber wel van móét genieten. Achteloos, buitenkantje, alsof hij een nummer 10 is. Dat is ook Daley Blind." Volgens Mossou is Blind 'een spelmaker op linksback'. "Bijna alles wat gevaarlijk werd bij Ajax, kwam van Blind."