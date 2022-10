Minuut stilte in de Eredivisie vanwege vreselijk stadiondrama Indonesië

Zondag, 2 oktober 2022

De voetbalwereld heeft geschokt gereageerd op de stadionramp in Indonesië die zich in de nacht van zaterdag op zondag heeft voltrokken. De KNVB heeft laten weten dat er bij alle Eredivisie-wedstrijden van zondag een minuut stilte wordt gehouden ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Volgens verschillende media zijn er rond de derby tussen Arema FC en Persebaya 174 mensen overleden en liggen er circa 180 mensen in het ziekenhuis. Na het laatste fluitsignaal betraden supporters van de thuisclub het veld en liep het volledig uit de hand toen de politie traangas afvuurde en er een stormloop werd veroorzaakt.

Enkele grote clubs hebben via Twitter gereageerd op de vreselijke gebeurtenis van afgelopen nacht. Behalve Ajax spraken Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern München, alsook de Engelse clubs Manchester United, Arsenal en Liverpool hun oprechte deelneming uit aan de slachtoffers en hun nabestaanden. De KNVB heeft bekendgemaakt dat er bij aanvang van alle vijf Eredivisie-wedstrijden van zondag een minuut wordt stilte gehouden uit respect voor de slachtoffers die bij de tragedie in het Kanjuruhan-stadion zijn gevallen. Ook bij de wedstrijden in LaLiga wordt zondag een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de slachtoffers. De Indonesisch-Nederlandse Ezra Walian, speler van PERSIB Bandung en international van Indonesië, liet bij Goedemorgen Eredivisie weten dat de rivaliteit tussen Indonesische clubs zeer groot is.

“Veel groter dan in Nederland bijvoorbeeld. Het gaat er echt heel heftig aan toe. En de stadions hier kun je qua veiligheid niet vergelijken met die in Europa. Bij ons stadion zit er een goot tussen het veld, dus je kunt het veld niet betreden. Bij het Kanjuruhan Stadium van Arema FC, konden mensen wel makkelijk het veld op." Ook meldde Walian dat tijdens een wedstrijd van zijn club op 17 juni tegen Persebaya, ook twee mensen overleden na verdrukking. Dit kwam doordat er te veel supporters zonder ticket in het stadion zaten. Hij wist tevens te melden dat er een groot onderzoek wordt ingesteld. De Indonesische president Joko Widodo heeft laten weten dat er, terwijl dit onderzoek loopt, voorlopig niet wordt gevoetbald in Indonesië.





Voor de start van alle vijf wedstrijden die vandaag in de @Eredivisie worden gespeeld, wordt een minuut stilte gehouden uit respect voor alle slachtoffers die bij de tragedie in het Kanjuruhan-stadion zijn gevallen. Wij leven mee met Indonesië ?? pic.twitter.com/K1RjPwcaGL — KNVB (@KNVB) October 2, 2022

We are deeply saddened by the tragedy in Malang, Indonesia. There should never be violence at a football match. The thoughts of everyone at Ajax are with all those affected. — AFC Ajax (@AFCAjax) October 2, 2022

Paris Saint-Germain would like to offer its deepest condolences to the families and loved ones of those who lost their lives in the stadium tragedy in Malang, Indonesia. — Paris Saint-Germain (@PSG_English) October 2, 2022

Manchester United is deeply saddened by the tragedy in Malang, Indonesia. We send our sincere condolences to the victims, their families, and everyone affected. — Manchester United (@ManUtd) October 2, 2022

We are deeply saddened to learn of the events in Malang at the Kanjuruhan Stadium Indonesia today. Along with everyone who finds a connection through football, our thoughts are with everyone affected by this tragedy. — Arsenal (@Arsenal) October 2, 2022

We are deeply saddened to hear of the events at Kanjuruhan Stadium, Malang, Indonesia. The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with all those affected at this time. — Liverpool FC (@LFC) October 2, 2022

FC Barcelona is pained by the tragic events at Kanjuruhan Stadium in Indonesia and rejects all acts of violence both on and off the field. Our heartfelt condolences go out to the families and friends of the victims. — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 2, 2022