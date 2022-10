Uitgerekend oude bekende verpest debuut Cocu: ‘Hebben een speciale band’

Zondag, 2 oktober 2022 om 09:13 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:19

Phillip Cocu heeft een vervelend debuut beleefd als trainer van Vitesse. De 51-jarige oefenmeester ging met zijn ploeg met 3-0 onderuit op bezoek bij FC Twente en zag uitgerekend Joshua Brenet de openingstreffer voor zijn rekening nemen. De score werd in de tweede helft opgevoerd door Virgil Misidjan en Gijs Smal, die beiden fraai scoorden met een afstandsknal. Cocu en Brenet werkten in het verleden samen bij PSV, een periode waar de trainer met genoegdoening op terugkijkt.

Cocu liet de mensen van ESPN, waaronder verslaggever Milan van Dongen, korte tijd wachten vanwege een onderonsje met Joshua Brenet. "Dat geeft helemaal niks, Phillip. Je oude pupillen heb je een band mee en die band moet je koesteren", aldus Van Dongen. "Ik heb denk ik wel een speciale band met Joshua Brenet, ja. Erg vervelend dat hij vandaag de 1-0 binnenschoot. Een goede goal", aldus de debuterend trainer. Brenet hielp Twente tien minuten voor het rustsignaal aan de leiding na een intelligente assist van Václav Cerný.

"Het was best lastig met het natte veld", gaat Cocu verder. "Ik denk dat FC Twente daar in de eerste helft ook moeite mee had. Het was moeilijk om echt combinatiespel te spelen, de bal schoot heel erg door. Aan beide kanten was er veel balverlies. Daardoor zat er weinig rust in de wedstrijd. Maar je kon wel zien dat Twente ons terugdrukte. Zij zijn iets comfortabeler aan de bal, hebben vastere patronen. Ik denk dat wij in de tweede helft goed in de wedstrijd zijn gebleven. Dan komt er een fase dat je wel je momenten kan pakken."

Cocu erkent dat hij twijfelde over zijn wisselbeleid. De oefenmeester bracht na driekwart wedstrijd Nikolai Baden Frederiksen binnen de lijnen voor de geblesseerde Maximilian Wittek toen hij merkte dat zijn elftal zich knap terugknokte. "Ik vond dat wij in de tweede helft iets beter in de wedstrijd kwamen en toen maakten zij de 2-0", aldus Cocu. "Dat is de individuele klasse die zij in huis hebben. Het gevaar uit de counter is bij hen net zo groot als dat ze balbezit hebben. Dat is een kwaliteit en dan zie je dat een team samenwerkt. Zij hebben meer patronen in het elftal."

Volgens Cocu zijn er echter genoeg aanknopingspunten om weg te komen uit de onderste regionen. "Een 3-0 is altijd een grote teleurstelling, zeker voor de spelers. Maar ik heb ook genoeg dingen gezien. Daar komen we maandag uitgebreid op terug. Mindere dingen moeten eruit, maar ik heb ook dingen gezien wat ik vaker wil terugzien. Uiteindelijk hadden we te weinig power en vastigheid om echt iets te creëren. Dan moet je het hebben van drie momenten in de wedstrijd. Twee momenten zou je tot scoren kunnen komen. Dat geeft een elftal vertrouwen, maar dat zat niet mee."

Geschrokken is Cocu niet. "Omdat we tegen een FC Twente spelen dat een hele sterke ploeg is. Ik heb bijvoorbeeld de wedstrijd tegen PSV gezien die ze hier speelden, dat geeft het wel aan. Tuurlijk zullen zij ook een mindere wedstrijd spelen, maar zij kunnen ergens op terugvallen. Ook als ze een mindere dag hebben. Zo ver zijn wij niet. Ik ben tevreden over de houding van de groep. Ik wil geen koppen naar beneden zien. We hebben echt wel spelers die in staat zijn om creatief te zijn. Dat moeten we naar een hoger niveau tillen."