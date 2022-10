Timber steekt met Ajax hand in eigen boezem: ‘Dat vind ik kinderachtig’

Zondag, 2 oktober 2022 om 08:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:56

Volgens Jurriën Timber heeft Ajax de sores over zichzelf afgeroepen tegen Go Ahead Eagles (1-1). De Amsterdammers verspeelden in de eigen Johan Cruijff ArenA twee kostbare punten en verzuimden daardoor de koppositie over te nemen van PSV, dat eerder op de avond met 3-0 verloor bij SC Cambuur. Volgens Timber is het 'kinderachtig' om het verlies van de concurrent aan te grijpen als oppepper.

Timber vindt dat Ajax het gelijkspel compleet aan zichzelf te wijten heeft. De Amsterdammers kwamen op voorsprong via Davy Klaassen, maar moesten een kwartier voor tijd de gelijkmaker slikken. "Toen we hoorden dat PSV verloren had bij Cambuur, wisten we dat het een kans zou zijn om uit te lopen", vertelt Timber bij ESPN. "Ik vind het kinderachtig om daar op een 'oppepperige' manier mee om te gaan. We blijven ons focussen op onze eigen wedstrijd. Maar ik miste een stukje scherpte, agressiviteit, de echte wil om te scoren. Maar ook gewoon het tempo, het was een beetje down voor mijn gevoel."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ajax hanteerde met name in de tweede helft een te laag baltempo, waardoor de ploeg van Alfred Schreuder Go Ahead in leven liet. "Maar ook zeker het scoren. Echt naar de goal toe, kansen creëren, dat miste ik gewoon", gaat Timber verder. "En scherpte bij de tweede ballen die we niet wonnen, restverdediging, voorzetten. Het was het gewoon niet vandaag. Dan roep je het over jezelf af. Je bent blij dat je de 1-0 maakt kort voor rust. Voor mijn gevoel werken we altijd heel goed toe naar de 2-0. We hadden ook echt wel controle, maar we kregen geen kansen. Dat heeft met scherpte en agressiviteit te maken. Niet alleen in de eindfase, ook in het begin. Eén kans, één goal en je verliest punten."

Timber zelf speelde andermaal een prima wedstrijd. "Ik word niet per se nerveus, maar ik probeer altijd wel mijn ding te doen en het team te helpen. Dat staat voorop. Als je zelf een bepaald niveau haalt, help je het team daar vanzelf mee. Wij hebben gewoon een goed team. Ik heb vertrouwen in dit team. Dit mag natuurlijk niet gebeuren, maar ook dit hoort erbij", aldus Timber, die benadrukt dat het resultaat tegen Go Ahead geen invloed hoeft te hebben op de wedstrijd van aanstaande dinsdag. Ajax neemt het dan in eigen huis op tegen Napoli in de derde speelronde van de Champions League. "Het gaat om de reactie. Ik heb honderd procent vertrouwen."