Stadionramp eist leven van zeker 129 mensen na Indonesische derby

Zondag, 2 oktober 2022 om 07:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:00

Rond het duel tussen Arema FC en Persebaya in de Indonesische competitie heeft zich in de nacht van zaterdag op zondag een van de grootste stadionrampen ooit voltrokken. De incidenten begonnen na het laatste fluitsignaal, toen supporters van de thuisploeg het veld betraden nadat hun ploeg met 3-2 verloren had van de aartsrivaal. De situatie liep uit de hand toen de politie traangas afvuurde en een stormloop werd veroorzaakt. Zeker 129 mensen zijn bij de rellen overleden.

Volgens Indonesische media bereikte het traangas niet alleen de mensen op het veld, maar ook hen die zich op de tribunes begaven. Er ontstond paniek toen veel supporters werden vertrapt door het gedrang in een poging het stadion te verlaten. Volgens inspecteur-generaal Nico Afinta, onderdeel van de regionale politiechef van Oost-Java, zijn zeker 129 mensen om het leven gekomen. Onder hen twee politiemensen. Zeker 180 fans worden in ziekenhuizen in de omgeving van het stadion behandeld aan hun verwondingen.

The footage shows a brawl between Arema FC supporters and Persebaya Surabaya supporters after a 3-2 defeat in the Indonesian league .??#GTVSports



pic.twitter.com/s7vA0AshqE — GTV SPORTS+ (@mygtvsports) October 2, 2022

Gesproken wordt van een van de grootste voetbalrampen aller tijden. Bij de wereldberoemde Hillsborough-tragedie in Engeland op 15 april 1989 kwamen 96 mensen om het leven. Afgelopen donderdag nog had de organisatie van de wedstrijd tussen Arema en Persebaya een waarschuwing ontvangen van de politie met betrekking tot beperkingen van de kaartverkoop voor wedstrijden in het Kanjuruhan-stadion. Arema FC en Persebaya staan bekend als twee aartsrivalen en zorgen al jaren voor een golf van geweld.

Geadviseerd werd om geen tickets in de verkoop te doen die de capaciteit van het stadion zou overschrijden. "Hierbij geven wij aan het organiserend comité van Arema FC het afdrukken van tickets te beperken volgens de capaciteit van het Kanjuruhan Stadium, namelijk 602 VVIP-tickets, 2.804 VIP-tickets, 19.720 Economy-tickets en 14.928 staanplaatsen, met een totaal van 38.054 stuks", valt te lezen in rapporten. Volgens Indonesische media zijn uiteindelijk minstens 42.000 kaartjes in de verkoop gegaan.