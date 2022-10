Messi en supersub Mbappé brengen Paris Saint-Germain terug aan kop

Zaterdag, 1 oktober 2022 om 23:06 • Rian Rosendaal

Paris Saint-Germain heeft de koppositie in Ligue 1 weer in handen. De grootmacht uit Parijs leek punten te verspelen op eigen veld tegen OGC Nice, maar een doelpunt in de slotfase van de ingevallen Kylian Mbappé bracht redding: 2-1. Lionel Messi had PSG in de eerste helft op voorsprong gezet middels een prachtige vrije trap. Een goede generale dus voor de uitwedstrijd tegen Benfica van woensdag in de Champions League.

PSG ging in de openingsfase geduldig op jacht naar een doelpunt. Het overwicht en het vele balbezit resulteerde na een klein halfuur spelen in de 1-0. Neymar leek de vrije trap van net buiten de zestien te nemen, maar de Braziliaanse aanvaller liep ter afleiding alleen over de bal heen. Het was vervolgens Messi die doelman Kasper Schmeichel kansloos liet met een geplaatste bal in de rechterhoek: 1-0. Kort voor rust waren de rollen omgedraaid. Ditmaal was het Messi die over de bal heen liep, met Neymar die zijn vrije trap maar net over de lat zag verdwijnen. In de slotminuut werd Messi van dichtbij van scoren afgehouden door Schmeichel.

Nice, dat weinig te vertellen had in de eerste helft, rechtte de rug na de hervatting. Een voorzet vanaf rechts van Youcef Atal werd nog gemist door Sofiane Diop, die met een kopbal probeerde te scoren maar faalde in die missie. Gaëtan Laborde, de enige spits van Nice tegen PSG, kon de bal wel aannemen, om vervolgens van dichtbij de 1-1 aan te tekenen. De gelijkmaker leidde tot grote vreugde bij de bezoekers en voor ongeloof bij alles en iedereen aan de kant van PSG. Melvin Bard faalde enkele minuten later om met een volley van dichtbij voor de 1-2 te zorgen, na wederom een goede voorzet vanaf de rechterflank van Atal. Christophe Galtier greep in en stuurde na een uur spelen Mbappé het veld in.

Dat bleek uiteindelijk een gouden greep te zijn van de Franse oefenmeester. Een slechte uittrap van Schmeichel met nog zeven minuten te spelen bracht linksback Bard in de problemen. Diens pass werd dan ook onderschept en het was Vitinha die de mee opgekomen Nordi Mukiele wist te bereiken aan de rechterkant van het strafschopgebied. De vleugelverdediger legde breed op de vrijstaande Mbappé, die de bal in een keer tot doelpunt verwerkte: 2-1. Opluchting bij Galtier en PSG, dat voor de 25ste keer op rij ongeslagen is in het Parc des Princes. In die reeks werd alleen tegen Nice in december vorig jaar niet gescoord (0-0). Men staat weer twee punten boven Olympique Marseille, dat vrijdag met 0-3 won van Angers SC.

