Drie doelpunten in krankzinnige slotfase: AC Milan is gedeeld tweede

Zaterdag, 1 oktober 2022 om 22:50 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:33

AC Milan heeft de gedeelde tweede plaats in de Serie A in handen. Het elftal van trainer Stefano Pioli leek punten te gaan verspelen op bezoek bij Empoli, maar ver in blessuretijd werd toch nog een overwinning in de wacht gesleept: 1-3. Milan staat na acht speelronden op zeventien punten, evenveel als Atalanta, dat in augustus nog met 1-1 gelijkspeelde tegen i Rossoneri. Atalanta komt zondag pas in actie tegen Fiorentina en kan plek twee dus steviger in handen krijgen.

Milan was duidelijk de betere partij in de openingfase. Een hakje van Olivier Giroud werd tot hoekschop verwerkt door de Empoli-defensie en een schot in kansrijke positie van collega-aanvaller Rafael Leão was een prooi voor doelman Guglielmo Vicario, die de bal met zijn benen tegenhield. Milan had in het eerste halfuur 65 procent balbezit, al leverde het overwicht geen doelpunten op. Alexis Saelemaekers had de 0-1 op zijn schoen na goed voorbereidend werk van Leão, maar ook ditmaal bleef de openingstreffer uit. Diezelfde Saelemaekers moest na 33 minuten spelen geblesseerd naar de kant, met Rade Krunic als diens vervanger. In de slotfase duwde Vicario nog een knal van Leão tegen de paal, al werd er snel gefloten voor buitenspel van de Milan-aanvaller.

AC Milan scoort ?????????????????? ?? Het duurde even, maar uiteindelijk weet AC Milan op voorsprong te komen tegen het stugge Empoli ??#ZiggoSport #SerieA #EmpoliMilan pic.twitter.com/z57CXAiZz5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 1, 2022

In de tweede helft bleef het spelbeeld onveranderd, met Milan dat nadrukkelijk op zoek ging naar het openingsdoelpunt. Giroud had in de 57ste minuut pech dat zijn vrije trap op de lat belandde. Daarnaast wist de uitblinkende Vicario een vrije trap van Sandro Tonali, die van richting werd veranderd door Sebastiano Luperto, op wonderlijke wijze uit zijn doel te houden. Diezelfde Luperto wist Giroud op het nippertje van scoren af te houden. De Franse aanvaller werd kort daarna vervangen door de frisse Ante Rebic. Een goede zet van Pioli, zo bleek later.

Na opnieuw een fraaie individuele actie van Leão kon de invaller van dichtbij de 0-1 aantekenen. Dat leek voldoende voor het veel betere Milan, maar Empoli kwam in blessuretijd zowaar op gelijke hoogte. De ingevallen Nedim Bajrami liet doelman Ciprian Tatarusanu kansloos met een zeer fraaie vrije trap: 1-1. Grote vreugde bij de thuisclub, waar Sam Lammers niet veel in het spel voorkwam. Milan had echter het laatste woord. In de 94ste minuut reageerde de mee opgekomen linksback Fodé Ballo-Touré alert op een doorgekopte bal, om vervolgens de 1-2 te verzorgen. Leão maakte in minuut 97 aan alle spanning een einde toen hij werd weggestuurd door Rebic en Vicario kansloos liet met een lobje: 1-3.

En daar is ????Ã??! ? Hij strooit nog even wat zout in de wonden ??#ZiggoSport #SerieA #EmpoliMilan pic.twitter.com/hs1gNfZ7Ds — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 1, 2022