Lewandowski houdt Barcelona op koers en is dicht bij record van Messi

Zaterdag, 1 oktober 2022 om 22:50 • Jeroen van Poppel

Robert Lewandowksi heeft Barcelona zaterdagavond een benauwde zege bezorgd. De ploeg van Xavi creëerde op bezoek bij Real Mallorca nauwelijks iets, maar had aan één briljante ingeving van Lewandowski genoeg: 0-1. De spits heeft nu zes speelronden op rij gescoord en kan met een doelpunt volgende week tegen Celta de Vigo een fraai record van Lionel Messi evenaren: de Argentijn is de enige die in zeven Spaanse competitieduels op rij tot scoren kwam. Barcelona overnacht op de koppositie, die zondag weer overgenomen zou kunnen worden door Real Madrid.

Barça moest onder meer de geblesseerde Memphis Depay en Frenkie de Jong missen. Door de overvolle ziekenboeg achterin werd Alejandro Baldé aangewezen als rechtsback. Xavi koos voor Ansu Fati als linksbuiten, terwijl Franck Kessié een plekje bemachtigde op het middenveld. De trainer van Barça gaf onder meer Pedri en Raphinha rust, mogelijk met het oog op het Champions League-treffen woensdag op bezoek bij Internazionale.

De bal was gedurende de hele wedstrijd 72 procent van de tijd in het bezit van Barcelona, maar dat wist de ploeg van Xavi niet uit te drukken in de hoeveelheid kansen. Het was juist Mallorca dat in de eerste helft het meest gevaar stichtte. In de openingsfase kwam Barça goed weg toen Iñigo Ruiz de Galarreta na een ingestudeerde hoekschop in vrije positie hoog over schoot. Na 35 minuten werden de bezoekers gered door Marc-André ter Stegen, die redding kon brengen op een kansrijke intikker van Jaume Costa na een lage voorzet.

Tussen die grote kansen voor Mallorca door sloeg Lewandowski genadeloos toe. De Pool werd na twintig minuten op links gelanceerd door Ansu Fati, kapte twee verdedigers uit en schoot overtuigend binnen: 0-1. Barcelona kwam behalve dat ene moment nauwelijks door de defensie van Mallorca, dat direct na rust twee uitgelezen mogelijkheden op de gelijkmaker om zeep hielp. Een kopbal van Vedat Muriqi miste kracht en richting, terwijl Antonio Sánchez na een fraaie aanval in de verre hoek op Ter Stegen stuitte. Eén minuut voor tijd tikte Mallorca-aanvaller Kang-In Lee de bal uit kansrijke positie voorlangs.