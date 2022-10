Schreuder zou met kennis van nu niets veranderen aan opstelling van Ajax

Zaterdag, 1 oktober 2022 om 22:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:29

Alfred Schreuder vindt dat Ajax zaterdagavond onnodig punten heeft laten liggen tegen Go Ahead Eagles. Dat zegt de oefenmeester in gesprek met Hans Kraay junior van ESPN. In de eigen Johan Cruijff ArenA kwamen de Amsterdammers niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Kowet, waardoor de ploeg heeft nagelaten optimaal te profiteren van de nederlaag van PSV bij Cambuur.

Op de vraag van de journalist wat Schreuder zichzelf kwalijk neemt, reageert de trainer stoïcijns. "Ik denk dat ik de opstelling die ik gemaakt heb met mijn staf zo weer zou doen. Als je naar de wedstrijd kijkt, dan moet je de wedstrijd gewoon met 1-0 of 2-0 winnen. We speelden geen hele goede wedstrijd, maar de 2-0 zat er eerder aan te komen dan de 1-1. Wij hadden niet het gevoel dat Go Ahead aan het aandringen was." De bezoekers kwamen door Willum Willumsson een kwartier voor tijd op gelijke hoogte, nadat Davy Klaassen vlak voor rust voor de openingstreffer zorgde.

Alfred Schreuder wordt niet nerveus van het spel van Ajax in aanloop naar Napoli ???? "Wij vergeten gewoon de 2-0 te maken." — ESPN NL (@ESPNnl) October 1, 2022

PSV leed eerder op de dag duur puntverlies, maar desondanks leidde dat dus niet tot een overwinning voor de Amsterdammers. "In de eerste helft hebben we geen goed Ajax gezien, de ruimtes waren heel klein", analyseert Schreuder. "Je zag dat we elkaar wat stroef vonden in de eindfase. Het was gewoon te statisch voorin en we hadden te weinig creativiteit om het uit elkaar te spelen. We maken het (veld, red.) wel breed, maar in de eindfase spelen we te kort in plaats van een keer een vroege voorzet te geven."

Dinsdag staat de Champions League-wedstrijd tegen Napoli op het programma, maar Schreuder zegt zich geen zorgen te maken. "Nerveus? Waarvan? Waarom zou ik nerveus moeten zijn? Ik analyseer deze wedstrijd gewoon en denk dat het helemaal niet in de wedstrijd zat dat het 1-1 zou worden. Als je naar het spel kijkt in de tweede helft hebben we genoeg mogelijkheden gehad om de 2-0 te maken. Ik ben het eens dat het geen goede wedstrijd was, maar we vergeten gewoon de 2-0 te maken." Klaassen gaf eerder bij Kraay aan zich te schamen, maar daar gaat zijn trainer niet in mee. "Ik vind dat we beter moeten spelen, dat is duidelijk. Daar kijken we vooral naar."