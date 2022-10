Kamperman vindt uitleg Clasie over ontbreken bij Oranje ‘geheimzinnig’

Zaterdag, 1 oktober 2022 om 22:08 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:12

Jordy Clasie meldde zich onlangs voor de tweede maal in enkele maande tijd af bij bondscoach Louis van Gaal. De middenvelder van AZ wil na afloop van het uitduel van AZ met FC Groningen (1-4) niet verder op ingaan op zijn beslissing om het Nederlands elftal wederom over te slaan. Verslaggever Pascal Kamperman vindt dat antwoord 'geheimzinnig' en vraagt Clasie om een en ander uit te leggen.

"Ik heb daar contact over gehad met de bondscoach en dat blijft verder tussen ons. Maar ik heb inderdaad met hem gesproken", verklaart Clasie voor de camera van ESPN. Kamperman neemt echter geen genoegen met deze uitleg: "Dat klinkt een beetje geheimzinnig, dit. Ben je gepasseerd of was het iets anders?" Clasie benadrukt vervolgens dat hij niet gepasseerd is door Van Gaal voor de Nations League-duels met Polen en België. Kamperman trekt gelijk een conclusie dat de AZ-middenvelder zelf heeft aangegeven dat een oproep voor Oranje wat hem betreft niet zo nodig hoefde.

Jordy Clasie was niet gepasseerd door Louis van Gaal, maar: "Zelf besloten dat het niet het juiste moment was." #groaz — ESPN NL (@ESPNnl) October 1, 2022

"Daar komt het wel op neer, ja. Dan zit je denk ik in de juiste richting", antwoordt Clasie met een glimlach op zijn gezicht. Om er vervolgens serieus aan toe te voegen: "Ik heb een wat lastige periode gehad, met name met mijn knie. En daarom heb ik voor mezelf en met de medische staf uiteindelijk besloten dat het niet het juiste moment was om dat te doen. Ook omdat we bizar veel wedstrijden spelen. En ja, daar hebben we uiteindelijk voor gekozen. Laten we gewoon zo doorgaan bij AZ, dan zien we wel wat er gaat gebeuren", doelt Clasie op een eventuele plaats in de definitieve WK-selectie van Oranje.

Clasie koos er in mei ook voor om het Nederlands elftal links te laten liggen. De inmiddels 31-jarige middenvelder wilde destijds volledig herstellen van zijn knieklachten, waardoor de Nations League-wedstrijden in juni aan hem voorbij gingen. Clasie, met zeventien interlands namens Oranje achter zijn naam, debuteerde in 2012 onder Van Gaal als international. Zijn laatste optreden voor Nederland dateert van november 2016.