Ajax geeft zege weg tegen Go Ahead Eagles en moet koppositie afstaan

Zaterdag, 1 oktober 2022 om 21:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:04

Ajax is zaterdagavond tegen een blamage aangelopen in de Eredivisie. De Amsterdammers kwamen tegen Go Ahead Eagles dankzij Davy Klaassen nog wel op voorsprong, maar gaven die in de tweede helft verrassend weer uit handen. Willum Willumsson bepaalde de eindstand op 1-1. Ajax raakt de koppositie in de Eredivisie kwijt aan AZ, dat één punt meer heeft. Go Ahead koestert op plek dertien het punt.

Mede met het oog op de Champions League-wedstrijd van dinsdag tegen Napoli gooide Alfred Schreuder zijn elftal behoorlijk om. Florian Grillitsch, Davy Klaassen, Lucas Ocampos en Brian Brobbey kwamen in de ploeg in plaats van Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Edson Álvarez en Mohammed Kudus. Voor Grillitsch en Ocampos betekende dat hun basisdebuut. Go Ahead startte met dezelfde elf als in het gewonnen thuisduel met FC Emmen (2-0).

Go Ahead behaalde vorig jaar een 0-0 gelijkspel in de Johan Cruijff ArenA en probeerde dat zaterdag te herhalen. Ajax had aanvankelijk behoorlijk wat moeite om openingen te vinden in de uiterst compacte organisatie van de Deventenaren. Mondjesmaat kregen de Amsterdammers wel kansen. Brobbey verprutste een kopbal van dichtbij, terwijl Devyne Rensch bij een rebound in het strafschopgebied rakelings naast schoof.

Ajax slaagde er in de laatste minuut van de eerste helft alsnog in om het net te vinden. Tadic, bij afwezigheid van Bergwijn terug aan zijn geliefde linkerkant, bracht de bal voor het doel, waarna Klaassen er bij de eerste paal tegenaan liep: 1-0. Na rust leek Ajax vastberaden om snel zijn tweede doelpunt te maken, maar de aanvallende intenties liepen op niets uit. Ocampos kreeg wel een goede schietkans van zestien meter, de ongelukkig spelende Argentijn stuurde de bal echter naast. Tadic schoot van dichtbij snoeihard op de arm van Gerrit Nauber en kreeg geen penalty.

Go Ahead hield de marge zo op één en wachtte geduldig op de mogelijkheid om te counteren. Dat moment volgde na 78 minuten, toen Finn Stokkers de bal laag voor het doel bracht, waarna Willum Willumsson bij de tweede paal intikte: 1-1. Schreuder wisselde aanvallend en bracht Berghuis, Kudus, en Lorenzo Lucca binnen de lijnen. De grootste kans op de winst was voor Tadic, die zijn intikker uit de hoek getikt zag worden door Jeffrey de Lange.