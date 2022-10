Perez: ‘Hij zal op een of andere manier in beeld blijven bij Van Gaal, toch?’

Zaterdag, 1 oktober 2022 om 21:20 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:08

Kenneth Perez denkt dat Davy Klaassen gewoon in beeld is bij Louis van Gaal met het oog op het naderende WK. De middenvelder van Ajax heeft in Oranje geen vaste plaats, al verscheen hij vorige week tegen België (1-0) in de Nations League wel aan de aftrap. Klaassen heeft zaterdagavond ook weer eens een basisplek bij Ajax in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles en kort voor rust tekende hij voor de 24ste keer in zijn loopbaan voor de 1-0 van de Amsterdamse club.

"En daarom zal hij waarschijnlijk gewoon nog in beeld blijven bij het Nederlands elftal, ondanks dat hij weinig speelt", verwijst Perez tijdens de rust van Ajax-Go Ahead bij De Eretribune naar de openingstreffer van Klaassen in de Johan Cruijff ArenA. "Hij zal toch op een of andere manier in beeld blijven, toch?" Presentator Jan Joost van Gangelen geeft vervolgens aan dat Van Gaal onlangs zeer positief was over Klaassen, die volgens de bondscoach altijd op de juiste plek staat en daardoor ook geregeld scoort.

"Maar jij denkt dus dat ik de interviews met Van Gaal niet gehoord of gelezen heb?", vraagt Perez met een kwinkslag aan Van Gangelen. "Ik kijk alle interviews terug, ook die van Pascal (Kamperman, red.) met Van Gaal. Maar Van Gaal heeft het ook makkelijk voor zichzelf gemaakt door te zeggen: 'speeltijd is niet allesbepalend'. Wat vroeger wel zo was." De bondscoach van Oranje reageerde onlangs nogal geprikkeld toen journalist Valentijn Driessen vroeg waarom Klaassen tot de definitieve selectie behoorde voor de Nations League-duels.

"Als jij het zelf niet kan zien, jammer", klonk het uit de mond van Van Gaal. "Nee, het is gewoon vriendjespolitiek, schrijf dat maar op. Het is niet objectief." Klaassen staat inmiddels op 35 interlands (negen doelpunten) in het shirt van het Nederlands elftal. Van Gaal moet uiterlijk 13 november zijn definitieve WK-selectie van in totaal 26 spelers doorgeven aan de FIFA. Nederland speelt ruim een week later, op 21 november, zijn eerste WK-wedstrijd tegen Senegal. Daarna volgen groepsduels met Ecuador (25 november) en Qatar (29 november).