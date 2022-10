Werder Bremen schrijft clubhistorie met razendsnelle treffers in Bundesliga

Zaterdag, 1 oktober 2022 om 20:21 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:54

Werder Bremen heeft zaterdagavond tijdens een 5-1 zege op Borussia Mönchengladbach clubhistorie geschreven. De ploeg van trainer Ole Werner kwam binnen dertien minuten op een comfortabele 3-0 voorsprong. Nog nooit kwam Werder zo snel op een dusdanige voorsprong in de Bundesliga. Door de overwinning wipt de thuisploeg over Mönchengladbach heen. Werder komt eveneens op twaalf punten uit acht duels en staat nu zevende.

Binnen vijf minuten was de openingstreffer van de thuisploeg al een feit, toen Niclas Füllkrug zijn directe tegenstander Joe Scally afschudde om een voorzet van Romano Schmid binnen te tikken: 1-0. Werder wist de marge luttele minuten later te verdubbelen via Marvin Ducksch. Schmidt leek het eindstation van een vlotlopende aanval. Doelman Yann Sommer weerhield de middenvelder in echter eerste instantie nog van scoren af met een uitgestoken been, waarna de rebound voor Ducksch was: 2-0.

13 - Werder #Bremen leads 3-0 after 13 minutes - it is Werder's earliest 3-goal lead in Bundesliga history. Pressure. #SVWBMG pic.twitter.com/Kz68uN915x — OptaFranz (@OptaFranz) October 1, 2022

Werner zag hoe zijn elftal Mönchengladbach in de openingsfase van het veld vaagde en Füllkrug liet het thuispubliek binnen dertien minuten andermaal opveren. Ramy Bensebaini leidde de tegentreffer met een veel te korte terugspeelbal op Sommer in. Ducksch kon oppikken en gaf de bal vervolgens op een presenteerblaadje aan Füllkrug, die het leer in het lege doel schoot: 3-0.

Het zou sowieso niet de avond van Bensebaini worden, want de linksback van die Fohlen schoot nog voor rust een voorzet van Ducksch ongelukkig in eigen goal zonder een tegenstander in de buurt. De bezoekers deden in het tweede bedrijf wat terug via Marcus Thuram, die koel bleef na een splijtende pass van Lars Stindl. Spannend werd het echter niet meer, want Mitchell Weiser zorgde twintig minuten voor tijd van dichtbij voor het slotakkoord: 5-1.