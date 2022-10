Hoe PSV werd afgetroefd door een foefje van Cambuur: ‘Het plan werkte’

Zaterdag, 1 oktober 2022 om 19:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:43

Pascal Bosschaart is dolgelukkig met de ruime overwinning van SC Cambuur tegen PSV (3-0). De assistent-trainer, die de honneurs waarnam voor de geschorste Henk de Jong, is zeer tevreden over het vertoonde spel van zijn ploeg. "Ik vond ons vandaag echt heel goed. Niet alleen in de eerste helft, maar ook in de tweede. Het plan heeft wel aardig gewerkt", aldus Bosschaart tegenover ESPN.

Nooit eerder won Cambuur in de Eredivisie van PSV. "Ik kreeg net al de vraag of ik het al kan geloven? Ja, natuurlijk wel", zegt Bosschaart gedecideerd. "Je werkt met die jongens twee weken toe naar PSV, en als je dan zo goed speelt... Het leuke van trainer zijn is als je dingen ziet uitkomen die je hebt getraind. Vandaag kwamen er heel veel dingen uit."

?? Bij @SCCambuurlwd hebben ze er álles aan gedaan om te winnen van PSV: "Voor de wedstrijd gekotst, in de rust gekotst: dat is karakter."#campsv pic.twitter.com/IXHixWs4aj — ESPN NL (@ESPNnl) October 1, 2022

Bosschaart legt uit dat Cambuur een overtalsituatie creëerde op het middenveld. "We hebben PSV geanalyseerd en ze zetten druk met twee spitsen", doelt hij op Xavi Simons en Guus Til. Laatstgenoemde schuift bij het druk zetten door vanaf de nummer 10-positie naar voren. "Ze blijven daardoor met twee middenvelders staan, ten opzichte van onze drie middenvelders. Dat was constant het verhaal in de wedstrijd. Dat is dan wel mooi om terug te zien", aldus Bosschaart.

Ook het defensieve plan van Cambuur werkte volgens Bosschaart. "Bij balverlies willen we hoog druk zetten. Dat lukt niet altijd, want zij kunnen gewoon heel goed voetballen. Dan kom je dus in een situatie verder op het veld. We hadden geanalyseerd: Gakpo komt naar binnen, Max komt hoog op. Zo creëert PSV een man meer op het middenveld. Daar hadden wij een plan op, met Jamie (Jacobs, red.) wat lager. We wilden onze buitenspelers hoog laten, zodat ze Veerman eventueel konden oppakken. Ook dat pakte goed uit. Dat is mooi om mee te maken."