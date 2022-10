Türüc bezorgt Basaksehir koppositie; Galatasaray weet topper niet te winnen

Zaterdag, 1 oktober 2022 om 21:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:25

Istanbul Basaksehir is nog altijd koploper van de Süper Lig. Invaller Deniz Türüc bezorgde de ploeg van trainer Emre Belözoglu met een schitterend schot de drie punten: 1-2. Trabzonspor won met dezelfde uitslag op bezoek bij Kayserispor en klimt daardoor naar de vierde plaats. Galatasaray ging op bezoek bij nummer twee Adana Demirspor, maar kon ondanks een numeriek overwicht in de tweede helft niet winnen: 0-0.

Adana Demirspor - Galatasaray 0-0

Galatasaray begon met onder meer Fredrik Midtsjø, die ex-ploeggenoot Jonas Svensson tegenkwam. Ook Dries Mertens stond in de basis en de Belg was na tien minuten spelen gevaarlijk. De ex-speler van onder meer PSV en FC Utrecht kwam na een fraaie dribbel in het zestienmetergebied van Adana en vuurde een schot af dat rakelings naast de paal vloog. Na een half uur zorgde Henry Onyekuru namens Adana voor de eerste grote kans van de thuisploeg. De Nigeriaan leek met zijn harde schot te scoren, ware het niet dat Fernando Muslera een fraaie redding in huis had. Na rust liet Yunus Akgün namens Cim Bom zien fraai te kunnen schieten, maar zijn inzet ging net naast de verkeerde kant van de paal. Na de tweede gele kaart van Benjamin Stambouli rook Galatasaray bloed, maar ondanks het inbrengen van aanvallende troeven Juan Mata, Milot Rashica en Haris Seferovic kwam de ploeg niet verder dan een schot op de lat van Mertens.

Ankaragücü - Istanbul Basaksehir 1-2

Basaksehir trad aan met ex-Eredivisionisten Ahmed Touba en Bertrand Traoré en zij zagen hoe Stefano Okaka in de derde minuut de score opende. De Italiaan profiteerde van miscommunicatie tussen het middenveld en de verdediging, pikte de bal op en schoot die bal achter doelman Gökhan Akkan: 0-1. Voor rust werd er vervolgens niet meer gescoord, maar na rust was dat wel het geval. Tolga Cigerci, vorig seizoen nog basisspeler van Basaksehir, benutte een strafschop nadat een hooggeheven been de scheidsrechter naar de stip deed wijzen. Een minuut later bracht Belözoglu Deniz Türüc in de ploeg en dat bleek een gouden wissel te zijn. De ex-speler van Go Ahead Eagles schoot van een meter of 25 schitterend raak in de linkerhoek. Daarmee zorgde de in Enschede geboren middenvelder ervoor dat de ploeg uit Istanbul lijstaanvoerder van de Süper Lig blijft.

Kayserispor - Trabzonspor 1-2

Trabzonspor begon met Stefano Denswil en Naci Ünüvar op de bank en alleen eerstgenoemde zou invallen. Een overwinning leek na de eerste helft ver weg, aangezien Mario Gavranovic Kayserispor in de 25e minuut op voorsprong had gezet. Een enorme blunder van Ugurcan Çakir ging daaraan vooraf. De doelman van Trabzonspor schoof het leer zomaar in de voeten van Mame Thiam, die de bal afleverde bij Gavranovic. Diens schot in de korte hoek was vervolgens onhoudbaar voor Çakir: 1-0. Een kwartier voor tijd bracht Anastasios Bakasetas Trabzonspor op gelijke hoogte uit een strafschop, waarna Umut Bozok vijf minuten later voor de 1-2 zorgde. Lionel Carole leverde de bal à la Çakir in bij Maximiliano Gómez, die de bal panklaar afleverde bij Bozok. De spits, die zondag debuteerde voor Turkije tegen de Faeröer Eilanden, rondde koelbloedig af in de korte hoek.