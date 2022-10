Kwakman is kritisch op rol van Gakpo in wanprestatie: ‘Dat is toch raar?’

Zaterdag, 1 oktober 2022 om 18:53 • Jeroen van Poppel

Cody Gakpo heeft nog geen duidelijke verklaring voor de ontluisterende nederlaag van PSV op bezoek bij SC Cambuur (3-0). De aanvoerder van de Eindhovenaren verscheen kort na afloop van de wedstrijd aangeslagen voor de camera van ESPN. "Het was gewoon niet goed", aldus Gakpo. "Niemand gaf thuis, het was onder de maat. Dit was een dramatische wedstrijd van onze kant. Dit is PSV-onwaardig."

Kees Kwakman, als analist aanwezig, zag PSV in de tweede helft als elftal volledig uit elkaar vallen: de voorhoede gaf vol druk vooruit, maar de defensie sloot niet aan. Kwakman spreekt Gakpo als aanvoerder daarop aan. "Als je nu zag hoe het tegen Feyenoord liep met gezamenlijk druk zetten en als je dan nu ziet... Jullie gaan voorin met zijn allen en dan vallen er achterin zoveel ruimtes... Dat is toch wel heel raar na twee weken geleden?", vraagt de analist.

"Mee eens", reageert Gakpo. "De insteek was op het begin om druk te zetten, alleen zij kwamen er een paar keer goed onderuit, en dan zie je dat er weer wat twijfel komt in het team. Moeten we naar voren of naar achter? Dan worden de ruimtes groot en daar profiteerden zij een paar keer van. Dat mag niet gebeuren. Gewoon een slechte wedstrijd. We liepen de tweede helft achter de feiten aan. Wat een 3-0 uitslag zegt? Dat is ook voetbal. Ik weet niet of het per se iets zegt over ons team. Het was onder de maat. Dit mag niet meer voorkomen", besluit de aanvaller.

Kwakman is na het interview kritisch op de rol van Gakpo in de wanprestatie van PSV. "Ik denk dat je als aanvoerder dat elftal ook meer mee kan nemen. Als je voorin druk aan het zetten bent, je wordt weggetikt en je ziet de ruimtes vallen, dan kan hij of misschien Ibrahim Sangaré initiatief nemen om te zeggen dat het anders moet..."