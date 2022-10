PSV laat zich compleet verrassen en lijdt dikke nederlaag tegen Cambuur

Zaterdag, 1 oktober 2022 om 18:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:28

PSV is zaterdagavond tegen de tweede competitienederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van Ruud van Nistelrooij liet zich verrassen op bezoek bij SC Cambuur, dat via doelpunten van Silvester van der Water, Mitchel Paulissen en Sai van Wermeskerken uitliep naar liefst 3-0. Met name het openingsdoelpunt van Van der Water, een verwoestend afstandsschot in de kruising, was van grote schoonheid. PSV staat de koppositie af aan Ajax, dat nu een beter doelsaldo heeft. Cambuur, dat thuis nog nooit had gewonnen van PSV, stijgt naar de dertiende plek.

Van Nistelrooij zag geen reden om zijn elftal te wijzigen ten opzichte van de gewonnen thuiswedstrijd tegen Feyenoord (4-3 winst). Het herstel van Luuk de Jong duurt wat langer dan PSV had gehoopt. Xavi Simons speelde daarom opnieuw als nummer 9, terwijl Guus Til op het middenveld stond geposteerd. Cambuur zag tegen RKC Waalwijk (5-1 verlies) drie rode kaarten, waaronder een voor de geschorste Henk de Jong, en moest schuiven met de opstelling. Basisplaatsen waren er voor Doke Schmidt, Daniël van Kaam en Remco Balk.

Al na één minuut spelen kreeg PSV een grote kans. Ismael Saibari kreeg de bal na een lage voorzet van Philipp Max van dichtbij niet voorbij João Virgínia. Cambuur was vanaf dat moment beter bij de les en slaagde er voortdurend in om de aanvallen van PSV te frustreren. De Eindhovenaren kwamen na een half uur nog eenmaal dichtbij toen Saibari over de rechterkant van het strafschopgebied doorbrak, maar zijn stift was een prooi voor de snel uitgekomen Virgínia.

Cambuur combineerde aan het eind van de eerste helft fraai naar een grote kans voor Tom Boere, die na klaarleggen van Jamie Jacobs van dichtbij over schoot. Boere was overigens hoe dan ook teruggefloten vanwege nipt buitenspel. Ook na rust toonde Cambuur volop aanvallende intenties en in de 54e minuut volgde de beloning daarvoor. Na een onderschepping in de opbouw werd Van der Water weggestuurd door Boere. Eerstgenoemde werd op de hielen gezeten en besloot de bal daarom van 25 meter vernietigend in de kruising te schieten: 1-0.

Van Nistelrooij voerde vrij snel daarna liefst vier wissels door en stuwde zijn ploeg naar voren. Na zeventig minuten kreeg Sangaré een enorme mogelijkheid, maar het schot met links van de Ivoriaan was van dramatische kwaliteit. Armando Obispo stuurde vervolgens een vrije kopbal uit een hoekschop rakelings naast, terwijl Gakpo een-op-een niet voorbij de snel uitgekomen Virgínia kwam. De grote kans voor Gakpo kwam tot stand dankzij een schitterende steekbal van Sávio. Aan de overzijde sloeg Cambuur in minuut 84 genadeloos toe. Felix Mambimbi legde de bal in het strafschopgebied panklaar voor Paulissen, die beheerst binnen plaatste: 2-0. In blessuretijd maakte Van Wermeskerken er 3-0 van, nadat een harde voorzet van Michael Breij uit de kluts voor zijn voeten kwam.