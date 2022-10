Uitgerekend Gallagher bezorgt Chelsea benauwde zege op Selhurst Park

Zaterdag, 1 oktober 2022 om 18:18 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:25

Chelsea heeft zaterdagmiddag een benauwde zege in de Premier League geboekt. De ploeg van manager Graham Potter keek in de Londense derby met Crystal Palace tegen een vroege achterstand aan, maar pakte dankzij Pierre-Emerick Aubameyang en Conor Gallagher alsnog de volle buit: 1-2. De middenvelder van Chelsea kwam afgelopen seizoen nog op huurbasis uit voor Palace. Door de overwinning komt het elftal van Potter op dertien punten uit zeven duels en stijgt men naar de vijfde plaats.

Crystal Palace - Chelsea 1-2

Bij Chelsea had Potter als nieuwe manager geen basisplaats ingeruimd voor Hakim Ziyech. De oefenmeester zag hoe zijn elftal al vroeg op achterstand kwam via Odsonne Edouard, die een voorzet van Jordan Ayem knap bij de tweede paal tot doelpunt wist te promoveren. Eberechi Eze liet vervolgens tot twee keer toe na om de marge voor the Eagles te verdubbelen. Chelsea kon hier zeker in de openingsfase weinig tegenover stellen. Het eerste serieuze wapenfeit van de Londenaren kwam uiteindelijk op naam van Raheem Sterling. De buitenspeler kreeg uit de rebound een uitgelezen kans om de score weer in evenwicht te brengen, maar zag zijn doelpoging op de rechterpaal belanden.

Thiago Silva kwam namens Chelsea nog twee keer goed weg. Zo kreeg hij eerst na tussenkomst van de VAR slechts geel voor hands en werd er ook een elleboogstoot over het hoofd gezien. Op slag van rust kwam Chelsea toch langszij. Uitgerekend Silva verlengde een lange bal van Reece James richting Aubameyang. De Gabonese spits draaide slim weg van zijn directe tegenstander Joel Ward om hierna overtuigend af te drukken: 1-1. Potter leek bij zijn Premier League-debuut als manager van Chelsea af te stevenen op een gelijkspel, maar zag Gallagher alsnog de bevrijdende 1-2 maken. De middenvelder schoot van afstand op fraaie wijze raak.

Southampton - Everton 1-2

In de eerste helft gebeurde vrijwel niets noemenswaardigs en een 0-0 ruststand was een logisch gevolg. Binnen negen minuten na rust vielen in het St. Mary's Stadium vervolgens liefst drie doelpunten. Eerst vond Southampton-middenvelder Joe Aribo ruimte in het strafschopgebied om te controleren en laag raak te schieten: 1-0. Everton sloeg direct tweemaal terug. Conor Coady kon de bal van dichtbij binnenlopen na een vrije trap van de zijkant, waarna Dwight McNeil bij de tweede paal goed opgesteld stond om een doorgeschoten voorzet tot doelpunt te promoveren: 1-2. Twintig minuten voor tijd volgde een goede kans op de gelijkmaker voor Stuart Armstrong, die van binnen de zestien over schoot.