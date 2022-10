Trossard maakt knappe comeback Liverpool met hattrick ongedaan

Zaterdag, 1 oktober 2022 om 18:04 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:19

Liverpool heeft zaterdagmiddag in een vermakelijk duel met Brighton & Hove Albion opnieuw averij in de Premier League opgelopen. De ploeg van manager Jürgen Klopp leek toch nog de volle buit te pakken na een vroege 0-2 achterstand. Leandro Trossard deed Liverpool in de slotfase met zijn derde treffer van de middag echter pijn: 3-3. Door het gelijkspel blijven the Reds steken op een negende plaats.

Liverpool - Brighton & Hove Albion 3-3

De ploeg van manager Klopp ging de interlandbreak in met een 2-1 overwinning in de Champions League op Ajax. Ten opzichte van dit duel keerden Jordan Henderson, Roberto Firmino en Fabio Carvalho terug in de basis. De thuisploeg begon echter rampzalig op Anfield, want er stonden nog geen vier minuten op de klok toen de voorsprong van Brighton al een feit was. Henderson liet zich fysiek aftroeven, waarna Danny Welbeck met een subtiel hakje Trossard vond. De linksbuiten schudde Trent-Alexander Arnold eenvoudig van zich af en vond vervolgens de lange hoek: 0-1.

?? Wat een droomdebuut voor de nieuwe trainer van Brighton. Dankzij twee doelpunten van Trossard leidt de ploeg van Roberto De Zerbi met 0-2 op Anfield. Tune in ?? https://t.co/rF8veYd0m3#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #LIVBHA pic.twitter.com/P0i7UGTfLA — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 1, 2022

Liverpool mocht doelman Alisson Becker danken dat de schade in het eerste kwartier niet al verder opliep. Welbeck kopte eerst in geheel vrijstaande positie recht in de handen van de Braziliaanse doelman. Alisson onderscheidde zich na slordig balverlies van Henderson vervolgens door zijn doel te verkleinen bij een doelpoging van Trossard, die luttele minuten later alsnog de 0-2 op het scorebord zette. De Belg trof vanuit dezelfde hoek doel als bij zijn openingstreffer. Klopp zag dat zijn elftal na een overrompeling door Brighton halverwege de eerste helft beter in de wedstrijd kwam. Zo kon Joël Veltman ternauwernood een gevaarlijke voorzet van Alexander-Arnold tot hoekschop verwerken.

Liverpool ging op jacht naar de aansluitingstreffer en vond deze uiteindelijk. Fabinho zette Mohamed Salah met een leep balletje oog in oog met doelman Robert Sánchez. De Egyptenaar legde breed op Firmino, die vervolgens voor een leeg doel kon afdrukken: 1-2. Na rust oogde de thuisploeg een stuk scherper. Firmino zette Liverpool weer naast Brighton door na een slimme kapbeweging raak te schieten, waarna de wedstrijd volledig kantelde door een fout van Sánchez, die er niet goed uitzag bij een hoekschop. Het was Adam Webster die de bal hierdoor ongelukkig in eigen doel werkte. Liverpool leek de drie punten zo op Anfield te houden, tot Trossard in de slotfase andermaal toesloeg. De aanvaller zag zijn schot via de handen van Alisson onderkant lat in het doel belanden: 3-3.

Fulham - Newcastle United 1-4

De eerste helft op Craven Cottage werd er zaterdagmiddag één voor The Cottagers om snel te vergeten. Trevoh Chalobah kon al na zes minuten met een rode kaart inrukken vanwege een harde charge op de enkel van Sean Longstaff. Met een overtal gooide Newcastle United, waar Sven Botman in de basis begon, het duel vervolgens al voor rust in het slot. Callum Wilson opende de score door een voorzet van Joe Willock vogelvrij van dichtbij binnen te koppen.

De marge werd na ruim een half uur verdubbeld door Miguel Almirón, die de bal vanuit een moeilijke hoek op schitterende wijze in één keer over doelman Bernd Leno in de lange hoek schoot. Op slag van rust deelde ook Longstaff nog mee in de feestvreugde van the Magpies door alert te reageren op een rebound. Newcastle nam in de tweede helft gas terug, maar manager Eddie Howe zag Almirón wel zijn tweede treffer van de dag aantekenen. De aanvaller kon de 0-4 simpel bij de tweede paal binnenlopen. Bobby Read zorgde met het hoofd in de slotminuten nog voor een eretreffer namens Fulham.