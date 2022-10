Xavi kiest ondanks overvolle ziekenboeg voor verrassende opstelling

Zaterdag, 1 oktober 2022 om 19:36 • Noel Korteweg • Laatste update: 19:43

Barcelona-trainer Xavi heeft de opstelling voor de uitwedstrijd tegen Real Mallorca bekendgemaakt. De Catalanen moeten onder meer de geblesseerden Memphis Depay en Frenkie de Jong missen op bezoek bij de nummer tien van LaLiga. Xavi kiest daarom voor Ansu Fati als linksbuiten, terwijl Franck Kessié de vervanger is van De Jong op het middenveld. De trainer van Barça geeft Pedri verrassend genoeg rust, terwijl Alejandro Balde als rechtsback start. De wedstrijd begint om 21.00 uur.

Marc-Andre ter Stegen staat zaterdagavond onder de lat. De Duitse doelman ziet voor zich het defensieve centrum Gerard Piqué en Andreas Christensen, die bij afwezigheid van Jules Koundé en Ronald Araújo de kans in de basis krijgen. Als rechtsback lijkt Xavi verrassend te kiezen voor Balde, terwijl Jordi Alba de defensie completeert.

Kessié, Sergio Busquets en Gavi vormen zaterdagavond het middenveld van Barcelona. Aanvoerder Busquets moest in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Elche (3-0) nog genoegen nemen met een plek op de bank, maar keert nu terug in de basis, hetgeen ten koste gaat van Pedri. Gavi, die enkele weken geleden zijn handtekening zette onder een nieuwe verbintenis tot medio 2026, speelt naast Kessié.

In de punt van de aanval start Robert Lewandowski. De Poolse superster laat vooralsnog zien ook in Spanje geen moeite te hebben met het maken van doelpunten. De spits vond in de zes competitiewedstrijden tot nu toe acht keer het net en is daarmee de topscorer van Barcelona. Naast Lewandowski spelen zaterdagavond Ousmane Dembélé en Fati, voor wie het de eerste basisplaats van het seizoen is in de competitie.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Balde, Christensen, Garcia, Alba; Kessié, Pedri, Gavi, Dembélé, Lewandowski, Fati