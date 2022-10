Blunder Lloris leidt zege van overtuigend Arsenal in Noord-Londense derby in

Zaterdag, 1 oktober 2022 om 15:21 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:31

Arsenal heeft zaterdagmiddag de Noord-Londense derby tegen Tottenham Hotspur in zijn voordeel beslecht. The Gunners kwamen sterk voor de dag, maar keken bij rust toch tegen een 1-1 stand aan na goals van Thomas Partey en Harry Kane. Dankzij Gabriel Jesus en Granit Xhaka trok Arsenal het duel na rust alsnog naar zich toe: 3-1. Tottenham moest met een uur op de klok met een man minder verder na een rode kaart voor Emerson Royal.

Arteta voerde slechts twee wijzigingen door in zijn basiself ten opzichte van het gewonnen Premier League-duel met Brentford (0-3) van voor de interlandbreak. Oleksandr Zinchenko en Martin Ødegaard keerden terug van blessures, hetgeen ten koste ging van Fábio Vieira en Kieran Tierney. Bij de bezoekers begon Heung-min Son, die tegen Leicester City (6-2) als invaller nog goed was voor een hattrick, vanaf het eerste fluitsignaal. Antonio Conte kon tegen Arsenal geen beroep doen op de geblesseerde Dejan Kulusevski.

De derby stelde in het eerste bedrijf zeker niet teleur. Gabriel Martinelli deelde al vroeg een eerste waarschuwing uit met een schot op de paal in een openingsfase waarin Arsenal de lakens uitdeelde. Tottenham wist na een klein kwartier voor het eerst gevaarlijk te worden. Richarlison kreeg de uitgelezen kans om uit een vrije trap van Son de score te openen, maar moest toezien hoe Aaron Ramsdale uitstekend redding bracht.

De ploeg van Arteta speelde dominant en wist het veldoverwicht uiteindelijk ook in de score tot uitdrukking te brengen. Ben White legde breed op Thomas Partey, die vanaf een meter of twintig met een geplaatste bal op fraaie wijze de kruising vond: 1-0. The Spurs kwamen echter met een half uur op de klok langszij. Son en Kane stonden aan de basis van een vlotlopende aanval, waarna het gevaar leek geweken tot Xhaka slordig balverlies leed in zijn eigen zestienmetergebied. Gabriel beging vervolgens een overtreding op Richarlison, waardoor scheidsrechter Antony Taylor niets anders kon doen dan naar de penaltystip wijzen. Kane bleef vanaf elf meter koel en werd daarmee de eerste speler ooit met honderd doelpunten in uitwedstrijden in de Premier League.

Ook na rust viel er genoeg te genieten in het Emirates Stadium. Arsenal kwam opnieuw sterk uit de kleedkamer en zag hoe Hugo Lloris in de 50ste minuut enorm in de fout ging. De ervaren doelman dook over de bal heen, waarna Jesus simpel de 2-1 kon binnentikken. Daarna ging het snel van kwaad tot erger voor de bezoekers. Conte zag hoe zijn ploeg met tien man kwam te staan na kortsluiting van Emerson Royal. De rechtsback plantte zijn noppen op het standbeen van Martinelli en kon vervolgens met een rode kaart inrukken. Arsenal was vastbesloten om de wedstrijd snel in het slot te gooien en deed dit uiteindelijk via Xhaka. De middenvelder werd gevonden door Martinelli en trof hierna met een diagonaal schot doel. De thuisploeg nam hierna gas terug, al was invaller Tierney in de slotminuten nog wel dicht bij de 4-1 met een afstandsschot.

?????????? ?? Hugo Lloris gaat de fout in en de Braziliaan profiteert daar optimaal van. Arsenal staat weer op voorsprong. #ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #ARSTOT pic.twitter.com/dyT2QnIXoz — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 1, 2022