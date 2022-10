L'Équipe legt buitensporig privéjetgebruik van Lionel Messi bloot

Zaterdag, 1 oktober 2022 om 14:29 • Tom Rofekamp

Lionel Messi schuwt het gebruik van zijn privéjet niet. L'Équipe schonk donderdag in een grootschalig onderzoek naar de onderlinge liefde tussen voetballers en privévliegtuigen speciale aandacht aan de Argentijn, die in drie maanden het gelijke zou hebben uitgestoten van een gemiddelde Fransman in 150 jaar. De sportkrant luidt de noodklok, daar de klimaatproblematiek een onderschoven kindje lijkt voor de voetbalgemeenschap in Frankrijk.

In een infographic laat L'Équipe zien hoe de privéjet die Messi leaset tussen 1 juni en 31 augustus 52 vluchten maakte. Dertig daarvan waren intercontinentaal. In totaal zou het vliegtuig zo'n 1502 ton CO2 hebben uitgestoten: het equivalent van wat de gemiddelde inwoner van Frankrijk in 150 jaar verwacht wordt te doen. Messi was overigens niet aanwezig bij elke van de 52 vluchten. Meerdere vluchten werden geregistreerd op het moment dat de zevenvoudig Ballon d'Or in actie kwam voor Paris Saint-Germain.

Lionel Messi's private jet made 52 flights from June 1 to August 31, with 30 of them being intercontinental and 14 of them being trans-Atlantic.@lequipe estimates that Messi's plane released as many carbon emissions in 3 months as the avg. French citizen would over a 150 years. pic.twitter.com/9PeKxUdf0A — Zach Lowy (@ZachLowy) September 30, 2022

De heersende nonchalance in de Franse voetbalgemeenschap over het reizen per vliegtuig baart klimaatactivisten zorgen. Het is eerder regel dan uitzondering dat Ligue 1-clubs de trips voor hun uitwedstrijden door de lucht afleggen. Afgelopen seizoen ging PSG daarin voorop: alle reizen in competitieverband, inclusief de korteafstandsreizen naar Troyes (150 minuten met de auto) en Reims (130 minuten), werden met het vliegtuig gedaan. Montpellier was 'kampioen groen' met zeven treinreizen.

Bovendien wordt er lacherig gereageerd door toonaangevende sportfiguren wanneer ze geconfronteerd worden met hun milieu-impact. Zo barstten PSG-trainer en -vedette Christophe Galtier en Kylian Mbappé begin september in lachen uit toen ze bekritiseerd werden voor hun vliegtuigtrip naar het nabijgelegen Nantes. Dat terwijl zeker een Mbappé als rolmodel voor velen dient, aldus activist Quentin. "Sport heeft een onevenaarbare mediakracht. Deze atleten hebben een invloed die uniek in de wereld is. Wanneer Kylian Mbappé spreekt of bespot, luistert iedereen."