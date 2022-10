Malaise bij oude liefde gaat Streuer aan het hart: ‘Ze moeten echt oppassen’

De tegenvallende prestaties van Vitesse gaan Jan Streuer aan het hart. De technisch directeur van FC Twente, die in het verleden zeventien jaar werkzaam was bij de club uit Arnhem en zaterdagavond zijn voormalig werkgever treft, is benieuwd of de huidige nummer veertien van de Eredivisie het tij weet te keren. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de eerder deze week aangestelde Phillip Cocu, die tegen Twente voor het eerst op de bank zal zitten.

Streuer heeft het beste voor met de Arnhemmers, maar hoopt dat de punten zaterdagavond in Enschede blijven. FC Twente en Vitesse nemen het om 21.00 uur tegen elkaar op in de Grolsch Veste. "We hebben al onnodig wat punten laten liggen, dus dan kunnen we ons in zo'n duel als dit eigenlijk geen puntenverlies permitteren", vertelt de technische man in gesprek met de NOS. "En hoewel ik veel met Vitesse heb, voel ik als jongen van de streek toch iets meer voor Twente. Ik heb er ook gespeeld, dat weegt zeker mee."

Toch kan Streuer niet ontkennen dat de malaise bij Vitesse – de club wist dit seizoen pas één duel te winnen en liet onder meer punten liggen tegen Excelsior, Volendam en RKC Waalwijk - hem aan het hart gaat. "Natuurlijk doet de huidige sportieve situatie me dan wel wat, ik heb er een groot deel van mijn leven rondgelopen", gaat de technisch directeur verder. "Ze moeten echt oppassen. Als het onder Phillip Cocu omslaat, kunnen ze zo weer aanhaken bij de subtop. Maar als het nog even tegen blijft zitten, kan het ook zo de verkeerde kant op gaan."

Streuer vindt het wat ver gaan om de pieken en dalen van Twente en Vitesse met elkaar te vergelijken. De Tukkers hebben eveneens zware jaren achter de rug en zakten zelfs even af naar de Keuken Kampioen Divisie, waar de club na een jaar echter ook alweer afscheid van nam. "Na mijn tijd zijn er in Arnhem buitenlandse eigenaren gekomen, die zorgen echt weer voor heel andere werkomstandigheden", weet Streuer. "En dat lijkt me ook totaal niet iets wat bij Twente zou passen."