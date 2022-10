Bakkali geniet bij RKC Waalwijk: ‘Dit heb ik nog nooit ergens meegemaakt’

Zaterdag, 1 oktober 2022 om 13:23 • Noel Korteweg • Laatste update: 13:32

Zakaria Bakkali is weer terug op de Nederlandse velden. De 26-jarige aanvaller verruilde Anderlecht deze zomer transfervrij voor RKC Waalwijk en die stap is tot op heden uitstekend bevallen. De tweevoudig international van België scoorde in de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur (5-1 winst) zijn eerste doelpunt voor de Waalwijkers en voelt zich, na een aantal moeilijke jaren, weer écht voetballer.

De goal tegen de Friezen was echter niet bewust, geeft Bakkali toe in gesprek met Voetbal International. “Het was een te hoog gemikte voorzet voor Michiel Kramer, denk ik. Het ging niet bewust, maar je weet wel dat als de aanvaller hem mist, de bal zomaar bij de tweede paal kan binnenvallen.” Het doelpunt voelde als een opluchting voor de ex-PSV’er. “Het was mooi. Ik ben er weer, ik doe er weer toe: dat gevoel kreeg ik. Het is niet dat ik er al ben, ik moet namelijk nog stappen maken. Dat weet ik heel goed. Ik heb lang niet gespeeld en moet het echt opbouwen. Ik voel dat ik na lange tijd weer minuten maak. Ik heb lichte klachten aan de heup en de kuit, dat is logisch. Maar het gaat me lukken.”

Bakkali stond gedurende zijn tijd bij PSV te boek als supertalent. De Belg werd op zeventienjarige leeftijd de jongste speler aller tijden met een hattrick in de Eredivisie en leek een grote toekomst tegemoet te gaan. Het liep echter anders. Na een transfervrij vertrek bij de Eindhovenaren speelde hij onder meer bij Valencia, Deportivo La Coruña en Anderlecht, maar een definitieve doorbraak als topvoetballer bleef uit. “Ik heb veel blessures gehad en heb fouten gemaakt. Ik kijk echt wel kritisch naar mezelf. Ik heb mensen die me zeggen wat er niet goed is gegaan. Ik ben de mensen die om me geven wat verschuldigd. Zo voel ik dat. Ik houd van voetbal, nog steeds. Het is nooit weggegaan”, aldus Bakkali.

Het verschil tussen RKC en Anderlecht is groot, zo geeft de behendige buitenspeler toe. “De laatste periode bij Anderlecht was alleen maar trainen, trainen en trainen. En van blessure naar blessure. Als je weet dat je in het weekend toch niet speelt, is het ook lastig om jezelf te motiveren. Ik moet het gevoel hebben dat ik ergens naartoe werk. Onder Vincent Kompany (ex-trainer, red.) deed ik er niet toe. Geen idee waarom, dat heb ik nooit echt gehoord.” Bakkali werd op een gegeven moment zelfs teruggezet naar de beloften. “Dat deed pijn", erkent hij.

De buitenspeler voelt zich echter als een vis in het water bij RKC. “Het is op dit moment de meest ideale club. Dit heb ik nog nooit ergens meegemaakt. Ik voel me vanaf dat ik hier binnenstapte welkom. Spelers, stafleden, het bestuur, iedereen is relaxed en zorgt voor een prettige omgeving. Mensen hadden me al verteld dat het zo zou zijn. Het zal best, dacht ik toen. Ik kan ze nu alleen maar gelijk geven. Bij Anderlecht raadden ze me deze stap ook aan: ze hebben in het verleden al spelers verhuurd aan RKC en hebben daar eigenlijk alleen maar positieve ervaringen mee opgedaan.”