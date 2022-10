‘Emerson Royal spendeerde al een miljoen onder Antonio Conte’

Emerson Royal is vastbesloten om bij Tottenham Hotspur te slagen onder Antonio Conte. De vorig jaar van Barcelona overgekomen vleugelverdediger schafte voor zichzelf onder meer een zuurstofkamer aan, nam een neurowetenschapper in de armen en liet specifieke scoutingsrapporten maken om zichzelf te verbeteren. Totale kosten: ruim een miljoen euro. De Braziliaan laat dan ook niets aan het toeval over.

Emerson werd ruim een jaar geleden voor 25 miljoen euro overgenomen van Barcelona, maar wist in zijn eerste maanden weinig indruk te maken op Conte. The Times schreef in januari zelfs dat de verdediger niet voor zou komen in de plannen van de Italiaanse keuzeheer. De Braziliaan besloot daarop in zichzelf te investeren en lijkt te worden terugbetaald. Dit seizoen lijkt Emerson de onbetwiste nummer één op de rechtsbackpositie met zeven basisplaatsen in zeven Premier League-wedstrijden. Ook tegen Arsenal begint hij zaterdagmiddag aan de aftrap.

Volgens berichten van The Sun ging Emerson behoorlijk ver in een poging te investeren in zijn eigen ontwikkeling. Zo huurde zijn management, dat geleid wordt door zijn vader, een neurowetenschapper in om de druk van het spelen in de Premier League te kunnen beheersen. Ook schafte hij een zuurstofkamer aan om zijn conditie op peil te houden en vroeg hij scoutingsrapporten op van Achraf Hakimi. Laatstgenoemde floreerde onder Conte bij Internazionale, alvorens hij naar Paris Saint-Germain vertrok.

Emerson werd in 2021 al door Conte gezien als vervanger van de naar PSG vertrokken Hakimi. De voorkeur ging destijds echter uit naar Denzel Dumfries. Dat het nu alsnog tot een samenwerking is gekomen tussen Emerson en Conte, is dan ook niet geheel toevallig. "Emerson is goed aan het seizoen begonnen, ik ben blij met hem", zei Conte onlangs. "Hij is veel verbeterd ten opzichte van vorig seizoen. Vergeet niet dat Emerson tot nu toe alles heeft gespeeld dit seizoen. Hij moet hard blijven werken om deze lijn door te trekken."