Ruud van Nistelrooij houdt vast aan winnende formatie tegen Feyenoord

Zaterdag, 1 oktober 2022 om 15:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:57

Ruud van Nistelrooij heeft de opstelling van PSV bekendgemaakt voor de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. De coach ziet geen reden om zijn elftal te wijzigen ten opzichte van de gewonnen thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Van Nistelrooij lijkt daarmee ook niet van plan om spelers te sparen voor de Europa League-ontmoeting met FC Zürich van aanstaande donderdag. Het duel in het Cambuur stadion vangt om 16.30 uur aan en staat onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel.

PSV heeft met Cody Gakpo en Xavi Simons de twee spelers die dit seizoen bij de meeste goals betrokken waren in de Eredivisie. Beide spelers keerden deze week bovendien met een goed gevoel terug van de interlandbreak, daar Simons zijn debuut maakte bij Jong Oranje en Gakpo een doelpunt (tegen Polen) en een assist (tegen België) voor zijn rekening nam bij het grote Oranje. Beide spelers staan dan ook aan de aftrap in Leeuwarden.

Verder sleutelt Van Nistelrooij niet aan zijn elftal ten opzichte van de laatste competitiewedstrijd tegen Feyenoord (4-3 winst). Dat betekent dat het centrale duo opnieuw wordt gevormd door Jarrad Branthwaite en Armando Obispo. André Ramalho moet zien te schikken in zijn rol als reservespeler. Op het middenveld is naast Joey Veerman en Ibrahim Sangaré een plek ingeruimd voor Guus Til. De spitspositie wordt bij afwezigheid van Luuk de Jong ingevuld door Xavi Simons, die tegen RKC Waalwijk (1-0) betrokken was bij de ontsnapping.

De terugkeer van De Jong laat langer op zich wachten dan gepland, zo werd vrijdag bekend tijdens de persconferentie. De spits heeft zeker nog een aantal weken nodig. Het is de vraag of hij op tijd hersteld is voor de clash met Arsenal in de Europa League (20 oktober). Anwar El Ghazi en Fredrik Oppegård maken wel weer deel uit van de wedstrijdselectie voor het duel met Cambuur. Ook Mauro Júnior is op de weg terug. De Braziliaan is teruggekeerd uit zijn geboorteland en heeft zijn gezicht weer laten zien op het trainingsveld.

Opstelling SC Cambuur: Virginia; Wermeskerken, Tol, Bergsma, Schmidt; Jacobs, Van Kaam, Paulissen, Van der Water, Boere, Balk

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Branthwaite, Obispo, Max; Sangaré, Veerman, Til; Saibari, Simons, Gakpo