Luis Suárez geeft Ajax-fans slecht nieuws in groot interview met Marca

Zaterdag, 1 oktober 2022 om 11:57 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:11

Luis Suárez sluit uit dat hij nog in Europa gaat voetballen. De 35-jarige goalgetter keerde deze zomer na zestien jaar omzwervingen terug in zijn geboorteland, wat voor hem als 'het rondmaken van een cirkel' voelt. In een groot interview met Marca blikt Suárez onder meer terug op zijn jaren in Spanje, waarbij ook de gespannen relatie met Ronald Koeman ter sprake komt.

Suárez bevestigt dat zijn terugkeer bij Nacional deze zomer 'een daad van romantiek' betrof. "Ik had veel opties (in Europa, red.). Véél. Maar de overweging achter de terugkeer naar mijn land was deze: FC Groningen, Ajax, Liverpool, Barça, Atlético; kun je een betere Europese carrière hebben? Ik had niet bij een minder team dan Atlético willen voetballen. Het traject was perfect. Ik zou de lat lager hebben gelegd, daarom leek het logisch om terug te keren naar Uruguay. Om een cirkel rond te maken", aldus Suárez.

De 134-voudig international sluit een terugkeer naar het Europese continent (en zo ook Ajax) dan ook uit. Hij is gelukkig bij Nacional, gegeven de liefde van de mensen en het feit dat de club meespeelt om alle prijzen. De 'choquerende' randomstandigheden, zoals de in verhouding inferieure kleedkamers, maken voor Suárez weinig uit. "Het lijkt vreemd om zo'n kleedkamer binnen te stappen nadat je in de top hebt gespeeld. Maar ik ben geboren in Uruguay en ben blij om uit een dal opgeklommen te zijn. Het is echter wel waar dat het niet goed is voor het imago van de Uruguayaanse competitie. Als je topspelers uit Europa wil halen, kunnen we dat niet maken."

De relatie tussen Suárez en Koeman

Suárez blikt tevens terug op zijn tijd in Spanje. De spits baalt nog altijd van de manier waarop hij de deur is uitgewerkt bij Barcelona. Suárez had het juist zo naar zijn zin in het Camp Nou, toen hij voorafgaand aan het seizoen 2020/21 kreeg te horen dat hij moest vertrekken. In dat verband laakt de routinier nog altijd de handelwijze van ex-trainer Koeman. "Als ik hem tegen zou komen zou ik hem groeten, uit beleefdheid en respect. Maar ik hoop dat hij de grootsheid zou bezitten om me de waarheid te vertellen over mijn vertrek, en dat ik niet weg hoefde vanwege voetbal- of technische redenen", zegt Suárez.