Pispaaltje trekt zich niets aan van Johan Derksen: ‘Wat een mooie kerel’

Zaterdag, 1 oktober 2022 om 11:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:48

Andries Jonker trekt zich weinig aan van de kritiek die hij krijgt van onder meer Johan Derksen. De televisiepersoonlijkheid liet zicht de voorbije weken meerdere keren in negatieve zin uit over de bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, maar dat deert de zestigjarige oefenmeester niet. Volgens Jonker klopt het beeld ook niet dat hij in zijn trainersloopbaan alles aan Louis van Gaal te danken zou hebben.

Derksen noemde Jonker in het programma Vandaag Inside onder meer 'orakel', 'hansworst' en 'luchtfietser'. "Dat team (Oranje Leeuwinnen, red.) moet een hansworst hebben, en die hansworst hebben ze nu”, zei Derksen een maand geleden, waarna hij hartstochtelijk werd toegelachen door het publiek. “Ik heb me altijd verbaasd over Andries Jonker, want die heb ik nog niets anders zien doen dan uit zijn nek lullen. Hij heeft natuurlijk bij die dames al wat gedaan, maar er is geen grotere luchtfietser dan Andries Jonker.”

Volgens Jonker, die zich eerder in de jaren negentig ruim zeven jaar bezighield met regionaal meisjesvoetbal, zijn het vooropgezette plannetjes van Derksen. "Hij heeft wel eens uitgelegd dat hij bewust een strijd heeft gecreëerd om dat – zoals hij dat zelf noemt – blaadje van hem (Voetbal International, red.) te verkopen. Met aan de ene kant het kamp met de oud-voetballers: Cruijff, Jansen, Van Hanegem en noem ze maar op. En aan de andere kant het kamp Van Gaal, Adriaanse: de gymleraren. Daar hoorde ik bij", aldus Jonker in gesprek met De Telegraaf.

"Ik was extra kwetsbaar, omdat ik nooit betaald voetbal had gespeeld. Er wordt vaak gedaan alsof ik alles aan Louis te danken heb, maar in totaal heb ik maar een jaar of vier met hem gewerkt”, gaat Jonker verder. "Derksen is inmiddels dik in de zeventig. Volgend jaar maakt hij zich al 25 jaar druk om ene Andries Jonker. Dat vind ik ongelooflijk. Maar ik zal je vertellen, ik reed ’s nachts een keer naar huis en heb toen een uur ademloos zitten luisteren naar zijn radioprogramma. Hij sprak zo warm en enthousiast over die artiesten en de muziek. Wat een mooie kerel, man. Echt! Blijkbaar zit daar zijn échte liefde en passie."