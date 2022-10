Kraay junior kreeg vrijdag een appje van Erik ten Hag: ‘Je zou denken...’

Zaterdag, 1 oktober 2022

Hans Kraay junior kreeg vrijdag een leuk berichtje vanuit Manchester. Erik ten Hag stuurde de analist tijdens de uitzending van Voetbal op Vrijdag de boodschap dat hij 'zat te genieten' van het programma. Kraay junior deelde de lofzang van de manager van Manchester United met alle liefde, maar vroeg zich wel hardop af of Ten Hag 'niet iets anders te doen had'.

Vlak nadat bij elke wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie het laatste fluitsignaal geklonken had, informeerde Kraay junior de kijker over het appje van Ten Hag. "Ik krijg nu, vijf seconden geleden, vanuit Manchester, Erik ten Hag: 'Ik zit te genieten van Voetbal op Vrijdag.'" De analist annex verslaggever zette – weliswaar met een kwinkslag – daarop zijn twijfels bij Ten Hags beslissing om naar de Keuken Kampioen Divisie te gaan kijken. "Je hebt wat anders te doen morgen. Manchester City-uit, volgens mij", verwijst Kraay junior naar de voorbereiding op de derby van komende zondag.

?? Bericht vanuit Manchester: ook Erik ten Hag geniet mee van het spektakel tijdens de schakelshow ?? pic.twitter.com/CmqLJlNsC6 — ESPN NL (@ESPNnl) September 30, 2022

Kraay junior onderhoudt een speciale band met Ten Hag, die hij kent vanuit zijn tijd bij De Graafschap, waar ze samen speelden. Zo deelde Kraay junior begin september de reactie van de Tukker nadat hij hem had gefeliciteerd met zijn opmars in de Premier League. "Ik had hem geappt, omdat ik het leuk vond dat hij na twee afschuwelijke wedstrijden nu eindelijk zeges boekt. Ik feliciteerde hem, en toen appte hij terug: ‘Fucking great'”, aldus Kraay bij Goedemorgen Eredivisie.

Ten Hag, die in september tot Manager van de Maand werd verkozen in de Premier League, staat zondag in de Manchester derby voor een serieuze test. Tegenstander en aartsrivaal Manchester City vindt zich momenteel op de tweede plek in de competitie en scoorde bovendien al 23 keer, mede dankzij een ontketende Erling Braut Haaland. De selectie van Ten Hag komt een stuk moeilijker tot scoren: slechts acht Premier League-treffers staan momenteel in de boeken. Bij winst zou Manchester United de vijfde competitiezege op rij boeken.