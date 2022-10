‘Of Van Gaal mij had mogen bellen? Ik woon sinds vorig jaar weer in Duitsland’

Louis van Gaal hoeft geen belletje te plegen naar Lars Unnerstall met het oog op het komende WK. De doelman van FC Twente woont sinds vorig jaar weer in Duitsland en komt om die reden niet in aanmerking voor de Nederlandse nationaliteit. De Duitser hoeft in zijn geboorteland eveneens niet op een uitnodiging te rekenen, daar de nationale ploeg van Duitsland met Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen en Kevin Trapp ruim in de goede keepers zit.

"Ik kan zo zes, zeven doelmannen opnoemen die in het Duits elftal kunnen spelen", vertelt Unnerstall in gesprek met TC Tubantia. "Jullie hebben niet iemand zoals Manuel Neuer, waarvan iedereen weet: dat is de nummer één, daar hoeven we geen discussie over te voeren. Je moet alleen niet vergeten dat Nederland een kleiner land is met minder aanbod. Pasveer, Flekken, Cillessen en Noppert zijn goede keepers. Bijlow ook. Hij heeft misschien af en toe nog een foutje, maar hij is jong en mist nog het ritme van seizoenen achter elkaar spelen."

Unnerstall meent dat hij bij de Duitse bond nog wel ergens op een lijstje staat vanwege wat jeugdinterlands. "Maar dat zal wel ergens onder in een la liggen", zegt de doelman cynisch. "In Duitsland is er verder nauwelijks aandacht voor mij en dat is prima. Of Louis van Gaal me had mogen bellen? Volgens mij moet je eerst vijf jaar achter elkaar wonen en werken in Nederland. En ik woon sinds vorig jaar weer in Uffeln waar ik vandaan kom, een dorpje met zevenhonderd inwoners bij Ibbenbüren. Daar ga ik niet weg."

Unnerstall maakt ook dit seizoen weer een sterke indruk. De goalie wordt geroemd om zijn katachtige reflexen, al krijgt hij ook kritiek op het meevoetballen. "Bij sommige trainers moet je inderdaad meer kunnen dan alleen ballen stoppen", vertelt de Duitser. "Die willen dat je mooie ballen inspeelt op de backs of de nummer 6. Ze willen van de keeper bijna een nummer 10 maken. Maar wat is beter? Dat ik vijftien keer de nul houd, of dat ik tien geweldige passes geef op de spits waar een kans uitkomt? Ik vind het belangrijkste wat een keeper op de lijn doet."

Volgens Unnerstall is het belangrijk dat een doelman zijn teamgenoten de zekerheid geeft, dat als zij iets proberen in het veld en het gaat mis, er iemand achter ze staat die dat probleem oplost. "Als keeper moet jij de veldspeler het gevoel geven dat hij goed is. Elkaar steunen, elkaar vertrouwen, daar gaat het om. Als je dan ook nog iemand hebt, die de ballen met de voeten goed weglegt, dan ben je een topkeeper. Dan zit je bij Bayern. En ik zit bij FC Twente. Ik kan later tegen mijn kleinkinderen zeggen: 'Ik heb tweehonderd à driehonderd wedstrijden in de Eredivisie gespeeld.' Dat is ook mooi."